KAPADOKYA'NIN ÖNSÖZÜ IHLARA VADİSİ

MURAT AK

Şırıl şırıl akmakta olan bir derenin melodisini dinlersiniz en başında.. Yemyeşil bir vadi, sizi karşılamaya hazırken oldukça yüksek merdivenlerden yavaş yavaş inmeye başlarsınız bilinmezliğe doğru ağır adımlarla.. Esrarengiz perilerin diyarına ilk adımlarınızı atarken sizin için önsöz hazırlanmıştır çok öncesinden.. Ihlara Vadisi'ne hoşgeldiniz...

DOYUMSUZ BİR GÜZELLİK

Kapadokya'nın adeta giriş kapısı konumunda bulunan Ihlara Vadisi, Aksaray ilimiz sınırları içerisinde bulunuyor. Ihlara vadisi, bölgede mutlaka görülmesi gereken muhteşem doğal ve tarihi bir güzellik. Ihlara Vadisi görülmeden yapılacak bir Kapadokya turu, adeta ormana girip nefes almamaya benzeyecektir.

VADİ IHLARA'DA BAŞLIYOR SELİME'DE SON BULUYOR

Birbirinden güzel harikulade güzellikleri bünyesinde barındıran Ihlara Vadisi adeta bir açık hava müzesi. İsmini aldığı Ihlara köyünden başlayan vadi, Selime bölgesine kadar uzanıyor. Vadi boyunca çok sayıda mezar, kilise, kaya sığınakları, antik eserler bulunmaktadır.

AKARSU AŞINDIRMASI SONUCUNDA OLUŞMUŞ

Ihlara vadisi; Hasan Dağı'ndan püsküren lavların zeminde biriktikten sonra Melendiz Çayı’nın aşındırması sonucunda derin bir vadi haline gelmesiyle oluşmuş. Milyonlarca yıl süren bir süreç sonrasında yaklaşık 14 km uzunluğunda 110 metre yüksekliğinde cemal şeklinde, kanyon görünümünde bu vadi oluşmuş.

MELENDİZ ÇAYI KAPADOKYA IRMAĞI’YDI

Kapadokya Bölgesi’ne hayat veren Melendiz Çayı’na, antik çağlarda Kapadokya Irmağı anlamına gelen Potamus Kapadukus ismi verilmişti.

BURAM BURAM TARİH KOKAN KİLİSELERİ MUTLAKA ZİYARET EDİN

Kapadokya Bölgesi ve Ihlara Vadisi; Hristiyanlık için oldukça önemli merkezlerden biri. Hristiyanlığın ilk yayılma dönemlerinde Pagan zulmünden kaçmak ve korunmak için bölge jeomorfolojik özelliklerinden dolayı yoğun olarak kullanılmış. Bu nedenle vadi boyunca ve tüm Kapadokya'da Hristiyanlık dininin izlerini Yılanlı, Ağaçaltı, Sümbüllü, Pürenliseki, Kokar gibi çok sayıdaki kilisede görmek mümkün. Muhteşem taş oyma sanatının birbirinden güzel örneklerini görebileceğiniz kiliselerdeki bu süslemelerin MS 6. yüzyıldan başlayarak 13. yüzyılın sonuna kadar kullanıldığı tahmin ediliyor.

HRİSTİYANLIK İÇİN İLKLER BURADA

Mısır ve Suriye sisteminden ayrı olarak manastır hayatının kurallarının belirlendiği bölgede Yunan ve Slav sistemi doğmuş. Özellikle Belisırma mevkisinde güçlenen bu sistemde dünya ile ilişkilerini kesen Mısır ve Suriyeli rahiplerin aksine Basilus ve Gregorius’un rahipleri dünya ile ilişkilerini kesmiyorlardı. Hristiyanlık dini için büyük önem arz eden Kayseri'li Basilus ve Nazianzos'lu Gregorius gibi mezhep kurucuları 4. yy’da bu bölgede nam salmışlardır.

GREGORIUS VE IHLARA KİLİSELERİ

Yörenin ünlü rahibi Gregorius, Hristiyanlığın temel noktasını oluşturan teslis inancına farklı bir yorum getirerek Hz. İsa'nın sözde tanrılığı tartışmasında İznik konsulü kararlarını destekleyen görüşler belirtti. Böylece Hristiyanlık dininde öncü bir aziz misyonu kazandı. Ihlara başta olmak üzere Gregorius’un yetiştiği kayalık bölge olan Belisırma, Güzelyurt (Gelveri); manastır mimari düzenine uyumlu bir biçimde, kayalara oyulan kilise kompleksi şeklinde inşa edildi.

ÇOĞU ESER TÜNELLERLE BİRBİRİYLE BAĞLANTILI

Kapadokya'nın en önemli özelliklerinden biri yeraltı şehirleri ve tünelleri. Ihlara Vadisi’nde yer alan birçok sığınağın ve kilisenin de yer altı tünelleriyle birbirine bağlantılı olduğu biliniyor. Dönemin muhteşem gizemlerini ve sanatsal ustalığını da yansıtan bu geçitler, vadiye daha da ilginç bir özellik kazandırıyor.

KORUMA TEDBİRLERİ YETERSİZ

Göreme Açık Hava Müzesi dışında, maalesef Kapadokya'da ve Ihlara Vadisi’nde koruma tedbirleri yetersiz. Sadece ülkemizin değil, dünyamızın en önemli doğal ve tarihi zenginliklerinden biri olarak kabul edilen bu bölge, adeta bir hazine. Bunun bilincinde olmayan şahıslar tarafından kasıtlı veya farkında olmadan kiliselerdeki işlemeler başta olmak üzere birçok paha biçilemeyen esere zarar verilmiş. Zararın neresinden dönsek azdır yaklaşımı bile yüreklerimizi acıtsa da bir an önce çok daha geç olmadan tedbirlerin alınması gerekiyor.

ULAŞIM RAHAT

Ihlara Vadisi’ne İstanbul ve Ankara'dan Aksaray - Adana yolunu takip ederek rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ihlara Vadisi; Başkent Ankara'ya yaklaşık 270 km uzaklıkta, 3 saatlik bir mesafede bulunuyor. Aksaray şehir merkezine ise yaklaşık 36 km mesafede bulunan Ihlara Vadisi’ne ulaşım, son derece rahat.

KAPADOKYA'NIN ÖNSÖZÜ IHALARA VADİSİ'NE YELKEN AÇIN

İnşallah bir başka güzellik diyarında buluşmak dileğiyle, özgürlüğünüzü alın ve şırıl şırıl akan Melendiz Çayı’nın senfonisi, yemyeşil ağaçların ruhunuzu yenileyen selamı, dört bir yanınızda, tarihin tozlu sayfalarından izler bulabileceğiniz Kapadokya'nın giriş kapısı Ihlara Vadisi'ne yelken açın, hep seyahatte kalın…

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