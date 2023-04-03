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Kanser hastası kadınlar, umutlarını seramik objelere taşıdı

Seramik ustası Duygu Kavukçu ve Lösemili Hastalar Derneğinin işbirliğiyle bir araya gelen kanser hastası kadınlar, terapi amaçlı etkinlikte seramik çamuruyla "melek kanadı", "kelebek", "güneş" ve "çiçek" gibi nesneler yaptı.

03 Nisan 2023 Pazartesi 20:57
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Kanser hastası kadınlar, umutlarını seramik objelere taşıdı

ANKARA AA- Kanser hastası kadınlar, terapi amaçlı etkinlikte seramik çamuruyla yaptıkları "melek kanadı", "kelebek", "güneş" ve "çiçek" simgeleriyle, umutlarını objelere taşıdı.

Seramik ustası Duygu Kavukçu ve Lösemili Hastalar Derneğinin (LÖSEMA) işbirliğinde, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla seramik yapımı etkinliği düzenlendi.

Kavukçu'nun atölyesinde ellerine ilk kez seramik çamuru alan kanser hastaları, "melek kanadı", "kelebek", "güneş" ve "çiçek" gibi umudu simgeleyen objeler yaptı.

Kanser hastalarının sosyalleşmesine de katkı sağlayan etkinlikte bir müzisyen, saz eşliğinde türküler söyledi.

Kule görevlisiyken seramik ustalığına yöneldi

Seramik ustası Kavukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esenboğa Havalimanı'nda kule görevlisi olarak 10 yıl çalıştıktan sonra mesleğini bırakıp seramik üretmeye başladığını söyledi.

Kemoterapi sürecinde tedavi almak istemeyen bir çocuğun eline çamur verdiğini anlatan Kavukçu, "O çamurla tedavi sürecini daha kolaylaştırdık. Hobi olarak başlayan seramik hikayem hocalığa kadar ilerledi. Atölyemde aktif olarak çoğunlukla psikolojik tedavi gören kanser hastalarını çamurla buluşturup onlara şifa dağıtmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kendi annesi de kanser tedavisi gören Kavukçu, kanser hastası kadınların seramik çamuruyla istedikleri objeleri ürettiğini belirterek, "Bu çalışmaları fırınlayacağım, kendilerine ileteceğim, onlar için kalıcı bir hale gelecek. Burada geçirdikleri 3-5 saatin, hayatta yaşadıkları sıkıntılardan bir nebze de olsa korkmamalarını sağlamasını umut ediyorum." dedi.

"Çamurla oynarken bambaşka dünyaya gittim"

Etkinliğe katılan 52 yaşındaki Demet Uludağ da meme kanseri olduğunu ve hormon tedavisi gördüğünü anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İlk kez seramik yapıyorum. Duygu Seramik Atölyesi'yle bugün ilk defa tanıştık. Şu an çamurla oynarken tümüyle bambaşka bir dünyaya gittim. Duygularımı anlatmaya çalıştım. Özellikle belli bir kalıbı değil de aklıma gelen 'melek kanadı'nı yaptım. Apayrı bir dünyaya gittim. İyi oldu, stresimi aldı."

Meme kanseri hastası 43 yaşındaki Zeynep Kurnaz da 2016'da ameliyat olmasının ardından sosyalleşmede sıkıntı yaşadığını ve daha sonra katıldığı LÖSEMA Derneği'nin etkinliklerinin kendisine iyi geldiğini belirterek, "İlk kez seramik yapıyorum. Çok hoş bir duygu, hoşuma gitti." dedi.

Kurnaz, seramik çamuruyla güneş simgesi yaptığını dile getirerek, "Hayatıma güneş doğsun istedim." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Seramik Ustası Duygu Kavukçu Ve Lösemili Hastalar DerneğiKanser Hastası Kadınlar
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