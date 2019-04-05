Kan vermeye paramotorla geldi

ANTALYA - Side turizm bölgesinde restoran işletmeciliği yapan Nevzat Bodur, paramotorla kan vermek için Manavgat'a geldi. Türk Kızılayı'nca düzenlenen kan bağış kampanyasına destek olmak ve farkındalık oluşturmak için Side'den paramotorla havalanan Bodur, Cumhuriyet Meydanı'na inerek, kan toplama çadırında kan verdi. Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği Nevzat Bodur, 3 ayda bir kan verdiğini belirterek, kan bağışı yapılması için çağrıda bulundu. Kan bağışının metabolizmayı düzenlediğini ve sağlık açısından önemli olduğunu belirten Bodur, "Ülkemizde her gün yüzlerce belki de binlerce kişinin çeşitli sebeplerle kan ihtiyacı oluyor. Kimin ne zaman kana ihtiyacı olduğu belli değil, vatandaşlarımız kan bağışı yaparak, ihtiyacı bekleyen hastalarımızın tedavisine katkıda bulunmalı" diye konuştu.



Manavgat'ta kan bağışçısı sayısının yüksek olduğunu ve halkın bu konuda duyarlı olduğunu kaydeden Bodur, "Bugün, buraya paramotorla gelerek, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istedim. Kan bağışı çok önemli ve bunun için herkes çaba sarf etmeli. Kan bağışı yaparak, hiç tanımadığınız, bilmediğiniz kişilerin sağlıklarına kavuşması için toplumsal sorumluluğu da yerine getiriyorsunuz" dedi.