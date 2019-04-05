Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98456
ALTIN
232.835
DOLAR
5.6122
STERLİN
7.3292
EURO
6.3021
1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi
1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk...
Boşanmak isteyenlere ‘online kurs’ şartı
Boşanmak isteyenlere ‘online kurs’ şartı
Elektronik müziğin önde gelen isimleri Ankara’ya geliyor
Elektronik müziğin önde gelen isimleri...
"El bileğinden anjiyo hastanede kalma süresini kısaltıyor"
"El bileğinden anjiyo hastanede kalma...
Efsane teknoloji markası adını değiştirdi
Efsane teknoloji markası adını değiştirdi

Kan vermeye paramotorla geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Nevzat Bodur, Türk Kızılayı Batı Akdeniz Kan Toplama Merkezi'nce kurulan kan toplama çadırına, paramotorla geldi. Kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istediğini belirten Bodur, "Kan bağışı çok önemli ve bunun için herkes çaba sarf etmeli" dedi.

Kan vermeye paramotorla geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Nevzat Bodur, Türk Kızılayı Batı Akdeniz Kan Toplama Merkezi'nce kurulan kan toplama çadırına, paramotorla geldi. Kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istediğini belirten Bodur, "Kan bağışı çok önemli ve bunun için herkes çaba sarf etmeli" dedi.

05 Nisan 2019 Cuma 12:31
0 Okunma
Kan vermeye paramotorla geldi

ANTALYA - Side turizm bölgesinde restoran işletmeciliği yapan Nevzat Bodur, paramotorla kan vermek için Manavgat'a geldi. Türk Kızılayı'nca düzenlenen kan bağış kampanyasına destek olmak ve farkındalık oluşturmak için Side'den paramotorla havalanan Bodur, Cumhuriyet Meydanı'na inerek, kan toplama çadırında kan verdi. Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği Nevzat Bodur, 3 ayda bir kan verdiğini belirterek, kan bağışı yapılması için çağrıda bulundu. Kan bağışının metabolizmayı düzenlediğini ve sağlık açısından önemli olduğunu belirten Bodur, "Ülkemizde her gün yüzlerce belki de binlerce kişinin çeşitli sebeplerle kan ihtiyacı oluyor. Kimin ne zaman kana ihtiyacı olduğu belli değil, vatandaşlarımız kan bağışı yaparak, ihtiyacı bekleyen hastalarımızın tedavisine katkıda bulunmalı" diye konuştu. 

Manavgat'ta kan bağışçısı sayısının yüksek olduğunu ve halkın bu konuda duyarlı olduğunu kaydeden Bodur, "Bugün, buraya paramotorla gelerek, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istedim. Kan bağışı çok önemli ve bunun için herkes çaba sarf etmeli. Kan bağışı yaparak, hiç tanımadığınız, bilmediğiniz kişilerin sağlıklarına kavuşması için toplumsal sorumluluğu da yerine getiriyorsunuz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kan VermekParamotor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boşanmak isteyenlere ‘online kurs’ şartı
Boşanmak isteyenlere ‘online kurs’ şartı
NEVRUZ TARİHİ
NEVRUZ TARİHİ
Kara Çaylak kuş sürüleri, Türkiye’de 3’üncü kez kayda alındı
Kara Çaylak kuş sürüleri, Türkiye’de 3’üncü kez kayda alındı
Kumluca'da bayat ekmek kumbarası
Kumluca'da bayat ekmek kumbarası
"Dizilerle toplum dönüştürülmeye çalışılıyor"
"Dizilerle toplum dönüştürülmeye çalışılıyor"
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi
ŞEREFLİKOÇHİSAR’IN YÖRESEL ŞİFALI BİTKİLERİ
ŞEREFLİKOÇHİSAR’IN YÖRESEL ŞİFALI BİTKİLERİ
Böbreğiyle annesini yaşama bağladı
Böbreğiyle annesini yaşama bağladı
NEVRUZ BİR KİMLİK BAYRAMIDIR
NEVRUZ BİR KİMLİK BAYRAMIDIR

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans