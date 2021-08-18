Kamu konutu satışta

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Samsun'da Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Hazineye ait olan toplam 40 adet kamu konutu satışa sunuldu.

Kamu konutlarının satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilanda yazılı tarihlerde, Milli Emlak Dairesi Başkanlık Makam Katındaki İhale Salonunda toplanacak komisyon tarafından yapılacak.

Posta ile yapılacak olan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir.

Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız