Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.167,81
ALTIN
1.247,33
DOLAR
19,32
STERLİN
23,99
EURO
21,11
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kahramanmaraşlı 13 yaşındaki Şeref, merada doğan oğlakları montuna sarıp ahıra götürdü

Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 13 yaşındaki Şeref Altun, "yağmurda üşümesinler" diye yeni doğan iki oğlağı montuyla sarıp kucağında ahıra götürdü.

12 Nisan 2023 Çarşamba 15:04
1 Okunma
Kahramanmaraşlı 13 yaşındaki Şeref, merada doğan oğlakları montuna sarıp ahıra götürdü

KAHRAMAMMARAŞ AA- Türkoğlu ilçesi Çobantepe Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Şeref Altun'un ailesinin depremde evi yıkıldı, ahırı zarar gördü.

Devletin desteği ve kendi çabalarıyla hayata tutunan Altun ailesi, ahırını onardı. Her gün yaklaşık 300 keçiyi merada ailesiyle otlatmaya çıkartan Şeref Altun, keçilerden birinin doğum yapmasıyla sevinç yaşadı.

Oğlaklara "Boncuk" ve "Gümüş" adı veren Altun, yağmurda üşümemeleri için montuna sardığı yavruları meradan kaldıkları çadırın yanındaki ahıra kadar kucağında taşıdı.

"Her doğan yeni yavru bizim için umut oluyor"

Şeref Altun, AA muhabirine, otlatmaya çıkardığı keçi sürüsünün içerisinde gebe hayvanların olduğunu, bazılarının da merada doğurduğunu söyledi.

Bir keçinin doğurmak üzere olduğunu görünce yavruların sağlıklı doğması için müdahale yaptığını anlatan Altun, "Doğum esnasında keçiyi yatırdım. İlk önce biri doğdu, sonra diğeri. Keçi yavruları üşümesin diye yağmurda montumu çıkartıp onları sardım, kaldığımız çadıra getirdim. Yavruları da besleyeceğiz ve büyüyecek. Onlar da büyüdüğü zaman yavrular verecek. Her doğan yeni yavru bizim için umut oluyor. Beyaz olan yavruya Boncuk, kahverengi olan yavruya ise Gümüş ismini verdim." dedi.

Altun'un amcası Mehmet Altun ise depremde hem kent merkezindeki hem de hayvan bakımı yaptığı kırsal alandaki evinin zarar gördüğünü söyledi.

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Altun, bir yandan da hayvancılık faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Depremin yaralarını sarmak için dört elle üretime sarıldıklarını anlatan Altun, şöyle devam etti:

"250-300 kadar hayvanımız var. Çok şükür hayvanlarımız depremde zarar görmedi. Hayat devam ediyor. Devletimiz var olsun, yardımcı oluyorlar bize. Çocuklarımız da küçük yaştan beri hayvancılığın içinde yetiştiği için hayvan bakarken bize yardımcı oluyor. Hayvanlar bir yandan yeni yavrular da doğuruyor. İnşallah depremin yaralarını en kısa sürede saracağız."

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli'de çöpte bulunan 3 kedi yavrusunu, yeni doğum yapan kedi besliyor
Kocaeli'de çöpte bulunan 3 kedi yavrusunu, yeni doğum yapan kedi besliyor
Bir konteynerle başladıkları eğitim macerası "köye" dönüştü
Bir konteynerle başladıkları eğitim macerası "köye" dönüştü
Büyük bölümü su altında kalan eski Yusufeli'nde yaklaşık bin sahipsiz hayvan kurtarıldı
Büyük bölümü su altında kalan eski Yusufeli'nde yaklaşık bin sahipsiz hayvan kurtarıldı
Enkaz altından çocuklarıyla kurtarılan çift, konteyner kentte yeni hayata başladı
Enkaz altından çocuklarıyla kurtarılan çift, konteyner kentte yeni hayata başladı
Kahramanmaraşlı 13 yaşındaki Şeref, merada doğan oğlakları montuna sarıp ahıra götürdü
Kahramanmaraşlı 13 yaşındaki Şeref, merada doğan oğlakları montuna sarıp ahıra götürdü
Genetik KAH hastası Serra bir günlüğüne polis teşkilatının neferi oldu
Genetik KAH hastası Serra bir günlüğüne polis teşkilatının neferi oldu
Ağrı'daki Hayrangöl'ün buz tabakası baharda da erimedi
Ağrı'daki Hayrangöl'ün buz tabakası baharda da erimedi
Kilim ve halı dokuma kursunun 83 yaşındaki kursiyeri bildiklerini gençlere öğretiyor
Kilim ve halı dokuma kursunun 83 yaşındaki kursiyeri bildiklerini gençlere öğretiyor
Miniklerin "trafik abla"sı kuralları oyunlarla öğretiyor
Miniklerin "trafik abla"sı kuralları oyunlarla öğretiyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi