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 KAHRAMAN MARAŞ’IN ELBİSTAN İLÇESİNDE İKİ MEVCUTLU KARADUT BAHÇE İLKOKULU KAPANDI

13 Mart 2023 Pazartesi 18:18
 KAHRAMAN MARAŞ’IN ELBİSTAN İLÇESİNDE İKİ MEVCUTLU KARADUT BAHÇE İLKOKULU KAPANDI

NEZAHAT GÖÇMEN

MUĞLA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Hacılar Köyü'nde yaşayan 9 ve 11 yaşlarındaki Osman ve Cansu Yavuz kardeşler  Karadut Bahçe İlkokulu'nda okuyan son 2 öğrenciydi. Kahramanmaraş merkezli 7,6'lık depremin ardından Cansu ve Osman Yavuz kardeşler, İkinci depremde evlerinde  enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiler.

Öğretmenleri 2 öğrenciye eğitim vermek için Göksun ilçesinden üç vasıta değiştirerek köye her gün geliyordu. Cansu ve Osman kardeşlerin anne ve babasının yüreği sızlıyor.

Enkazın içinde “Keşke biz ölseydik. Okul yıkılmadı, keşke okulda olsalardı.” Diye ağıtlar yakıyor. Onlardan geriye kalan kitapları, yaptıkları resimleri  ve oyuncakları avuçlarında sıkı sıkı tutup bağırlarına basıyorlar. 

Elbistan merkezli ikinci depremde yaşamını yitiren iki kardeşin kayıtlı olduğu, İki mevcutlu Karadut Bahçe İlkokulu son mezunlarını veremeden kapandı. 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ili etkiledi. Binlerce bina yıkılırken 45 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Karadut Bahçe köyü, adını köyde yetişen dutlardan almıştı. köyde artık sessizlik hakim, ne dutların tadı var, ne baharın... Kırlangıçların neşesi yok.

Önce Vatan Gazetesi

KAHRAMAN MARAŞ’IN  ELBİSTAN İLÇESİNDE İKİ MEVCUTLU KARADUT BAHÇE İLKOKULU KAPANDI
KAHRAMAN MARAŞ’IN  ELBİSTAN İLÇESİNDE İKİ MEVCUTLU KARADUT BAHÇE İLKOKULU KAPANDI
Son Güncelleme: 13.03.2023 18:26
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