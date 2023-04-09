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Kadıralak Yaylası'nın "mavi yıldızlar"ı kar altında kaldı

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nda "mavi yıldız" adlı çiçekler, nisanda yağan kar nedeniyle bu yıl beklenen düzeyde kendini gösteremedi.

09 Nisan 2023 Pazar 13:20
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Kadıralak Yaylası'nın "mavi yıldızlar"ı kar altında kaldı
Trabzon

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta 1300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında "mavi zakkum" olarak da isimlendirilen mavi yıldız çiçeğine ev sahipliği yapıyor.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan, ince uzun yapraklı mavi yıldız çiçeği, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu nadir bitkiler arasında yer alıyor.

Her yıl nisanın ilk haftasında açmaya başlayan ve bir ay süreyle Kadıralak Yaylası'nı adeta maviye boyayan mavi yıldız çiçeği, bu sene kar nedeniyle istenilen düzeyde kendini gösteremedi.

Açmasına rağmen karın altında kalan mavi yıldız çiçeği, fotoğraf sanatçılarına farklı enstantaneler çekme imkanı sunuyor.

Yayladaki güzellikleri fotoğraflayan sanatçılar, mavi yıldız çiçeğinin tam anlamıyla kendini göstereceği zaman için gün sayıyor.

AA

Son Güncelleme: 09.04.2023 13:23
Anahtar Kelimeler:
KadıralakYaylasıTrabzonTonyaMaviyıldızçiçekleri
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