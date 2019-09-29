KADINLARIN ve EDEBİYATÇILARIN SUSKUN ÇIĞLIKLARI NİF SANAT DERGİSİ’nde 

GAZİANTEP

NİHAT İLİKCİOĞLU

Değerli şiir severlerin, yazarların ve seçkin şairlerin ‘’ Kadın ve Edebiyat ‘’ konulu edebiyatın { Öykü, Şiir, İnceleme, Deneme ve Anı } türlerini barından eserlerinizi { [email protected] e.mail adresine 31 Ekim 2019’ a kadar göndererek edebi sanat eserlerine uygun görüldüğü takdirde ücretsiz yayınlatabilirsiniz..

Nif Sanat Dergi 3 ayda bir çıkmakta olup yıllık abone bedeli 50 TL’dir..

Nif Sanat Dergisi

Gaziantep İl Temsilcisi

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Nif Sanat Dergisi

İmtiyaz Sahibi

Uğur Gürekin

Tel. 0 505 232 17 35

Önce Vatan Gazetesi

Kültür Sanat ve Edebiyat Haberi

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48