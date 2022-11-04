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KADINLARI VE ÇOCUKLARI KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ İZMİR’DE FALİYET ÇALIŞTAYI YAPTI

Başkan Aslı Sarı ve Başkan Yardımcısı Hazal Karadağ Yurdagül, kadın ve çocukların, özgür, bağımsız yaşam alanlarının yaratılması için çalışmalar yaptıklarını ve katkıda bulunmak isteyen üyelerle fikir alışverişinde bulunup beraber yol alacaklarını ifade ettiler.

04 Kasım 2022 Cuma 15:45
KADINLARI VE ÇOCUKLARI KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ İZMİR’DE FALİYET ÇALIŞTAYI YAPTI

HABER MERKEZİ

Çarşamba Günü saat:14.00'da Sancar Maruflu Sivil toplum Yerleşkesi Bahçelievler Karşıyaka'da; üyeleriyle beraber yapılacak faaliyetler, projeler ve görev dağılımları konulu çalıştay toplantı yaptı.

Dernek üye ve gönüllülerinin bir kısmının katılımıyla gerçekleşen çalıştayda Başkan Aslı Sarı ve Başkan Yardımcısı Hazal Karadağ Yurdagül, kadın ve çocukların, özgür, bağımsız yaşam alanlarının yaratılması için çalışmalar yaptıklarını ve katkıda bulunmak isteyen üyelerle fikir alışverişinde bulunup beraber yol alacaklarını ifade ettiler.


Kadın ve çocukların korunmasında ve toplum bireyi olarak özgürce yaşam sürmeleri için her alanda yapıcı görevlerinden ve önümüzdeki günlerde iller bazında faaliyete geçecek projelerinden bahsettiler.

Önce Vatan Gazetesi

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KADINLARI VE ÇOCUKLARI KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİİzmirFALİYETÇalıştayönce VatanAslı M. SarıKaçok
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