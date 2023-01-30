KADIN ve ÇOCUKLARIN GÜLÇİN ABLA’SI ÜSKÜP’TE!

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

Kadın ve ailenin güçlendirilmesi ile ilgili yaptığı çalışmalarla ismini duyuran; yürüttüğü “Yerel kalkınma için kadınların güçlenmesi” ve “Geçmiş ve geleceği birleştiren Kırkyama Sanatı ile kadınların güçlendirilmesi” gibi projelerle dikkatleri çeken Vizyoner Kadınlar Derneği (VİKADER), Evlad-ı Fatihan Üsküp’te bulunan 300 ilköğretim öğrencisine giyecek hediye etti.

Türkiye ve yurtdışında farklı bölgelerde yaptığı projelere bir yenisini daha ekleyen VİKADER, Balkanlar’da yapmış olduğu bu çalışma ile yeni bir saha daha açmış oldu. Geçtiğimiz ay Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’e “Türkçe Eğitim Bayramı Etkinlikleri” kapsamında bir ziyaret gerçekleştiren VİKADER Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Sosyolog Gülçin Mete, “Üsküp’ten Türkiye’ye döndükten sonra ilk işim bu topraklar için neler yapabilirim’i düşünmek ve bunun için çalışmak oldu.” dedi.

- Gülçin Mete “Evlad-ı Fatihan Makedonya’da yaşayan soydaşlarımız için her türlü çalışmayı yapmaya hazırız!”

Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin (IBU) davetiyle her yıl 21 Aralık’ta düzenlenen Türkçe Eğitim Bayramı etkinliklerine katılan Gülçin Mete, görüşmeler kapsamında tamamı Türk olan Kolican köyüne de gitme fırsatı bulduklarını dile getirdi. İstanbul’da ailelerin güçlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar ile "Kadın ve çocukların Gülçin abla”sı olarak anılan Mete, ”Aralık ayı içerisinde Uluslararası Balkan Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM’in daveti ile Üsküp’e gelmiştik. ‘Bizim mahallemiz’ olarak gördüğümüz Üsküp’e kadar gelmişken, Yelken Eğitim ile yaptığımız ortak çalışma ile Üsküp’te bulunan bazı Türk okullarını da ziyaret etme fırsatı bulmuştuk. Tabi bu ziyaretlerimizde birçok kardeşimizle tanıştık, hemhal olduk. Gönüllerimizin bir olduğunu, aynı idealler için attığını da bir kere daha müşahede etmiş olmuştuk.

Türkiye’ye döndükten sonra dernek yöneticilerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde, bu güzel insanlarla olan bağlarımızın daha da güçlenmesi adına bir şeyler yapma ihtiyacı hissettik. Kadınlarımız için yapmış olduğumuz güçlendirme çalışmaları ile bugüne kadar birçok kardeşimizi iş sahibi yapmış, kendilerinin çok daha iyi noktalara gelmesine vesile olmuştuk. ‘Gülçin Abla’ olarak anılmam da hem bu çalışmalardan hem de onlarla kurmuş olduğumuz derin bağlar ve ünsiyetten kaynaklandı.

Üsküp’e yapmış olduğumuz ziyaret ile de orada bulunan çocuklara Türkiye’den bir hediye vermek istedik. Bendenizde de bir göçmenlik kanı olduğu için, buradaki çocukların da ablası olmak istedim. Buna mukabil dernek yönetimi olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde 300 gencimize kışlık elbise hediye etmeye karar verdik. Bugün de Mustafa Kemal İlköğretim İlkokulumuzda bu çalışmayı gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz bu çalışma ne ilk ne de son olacak; aksine Üsküp ve Balkanlar’da yapacağımız çalışmaların başlangıç noktası olarak bu projemizi görmekteyiz.

Bu topraklar bizim topraklarımız, aynı ülkü için aynı mefkûre için ortak paydada atan yüreklerin olduğu topraklar. Bu topraklar için yapılan bütün çalışmalar ve yatırımlar -bizim gözümüzde- daha da fazlasını yapılmasını gerektirecek olan çalışmalar. Biz de bu düşüncelerle Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki ilk çalışmamızı yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu işe vesile olan ve bizi buraya davet eden başta Uluslararası Balkan Üniversitesine ve kıymetli rektörü Sayın Mehmet Dursun Erdem hocamıza, Yelken Eğitim Danışmanlık’a ve Fahri Karaman beye, Mustafa Kemal İlköğretim İlkokulu yöneticilerine, Sabri İmer hocamıza çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kolican köyüne yaptıkları ziyaretten ötürü duydukları memnuniyeti dile getiren Mustafa Kemal İlköğretim Okulu yöneticisi Sabri İMER, “Kolican köyüne ve okulumuza bugüne kadar pek çok kişinin vesilesiyle hediyeler, yardımlar gelmişti. Türkiye ile Kolican soydaş olmasının yanı sıra, birbirinden farklı düşünmeyen, aynı olaylara sevinip aynılarına üzülen insanlardan müteşekkil. Gülçin hocamızın ya da -artık bizim de rahatlıkla ifade edebileceğimiz- Gülçin ablamızın da Üsküp’e geldikten sonra köyümüzü, akabinde okulumuzu ziyaret etmesi gerçekten bizleri çok memnun etmişti, bahtiyar olmuştuk. Şimdi bir de Kolican köyündeki öğrencilere şu ana kadar verilmiş en büyük hediyeyi verdi ve 300 gencimizi sevindirmiş oldu. Vesile olanlara, Gülçin ablamıza ne kadar teşekkür etsek azdır, varolunuz, eksik olmayınız.” dedi.

Program Kolican köyündeki öğrencilere kışlık mont, ayakkabı ve elbiselerin dağıtılması ile son buldu.