HABER: FUNDA AKOSMAN

Merhaba dostlarım!

Bugün “KADIN GÜCÜ” KADININ GÜCÜDÜR diyeceğim.

Teşekkür ederim sevgili Neriman POSBIYIK Başkanım ve “KADIN GÜCÜ”KADININ GÜCÜDÜR diyenler...

İyi ki varsınız hep birlikte bir bütün ve güç olmuşsunuz.

Türkiye’mde çoğalmanız dileğim ile kısaca niçin hayran oldum anlatayım siz dostlarıma da.

KADIN GÜCÜ ‘KADININ GÜCÜ’ deyip yola çıkmışlar Cumhuriyet Öğretmeni NERİMAN POSBIYIK başkanlığında KDZ.EREĞLİ KADINLARI.

Bir kadını yakinen tanıdım “KDZ.EREĞLİ KADIN GÜCÜ KOOPERATİFİ”ile.

Uzaktan uzağa hep güzel işlerini takip ediyor;duyuyordum yaptıkları güzel işleri.

Öncelikle NERİMAN HANIM bir öğretmen.

Sonrasında o bir Türk Anası.

En son KDZ.Ereğli Belediye Başkanı Halil POSBIYIK’ın kıymetli eşi.

Üretmenin mutluluk ve güç verdiğini bilen Sn.Neriman POSBIYIK Kdz. Ereğli

çevresindeki coğrafi işaretli ürünleri,

-“Neden KDZ.EREĞLİ KADINLARI ürettikleri ürünleri pazarlamasın “diyerek yola çıkmış.





4 Mevsime ayırmış Sn.Neriman POSBIYIK

Kdz. Ereğli belediye sahası içindeki yetiştirilen ve kendiliğinden yetişen doğal ürünleri.

Doğal ürünleri yetiştiren kadınlardan almış.

Ve tüketiciye ulaşması içinde “KADIN GÜCÜ KOOPERATİFİ’ni” kurmuş.

Yani Neriman hanım kadının gücünü,”Kadın Gücü Kooperatifi’ne”aktarmış.

Birçok Türk kadınına örnek olacak bir girişimin başkanlığını severek büyük bir istekle yürütüyor.

Kooperatif bünyesinde otuza yakın kadın çalışıyor. Kadınlarımızın temizliklerini, titizliklerini bir düşünün. Dokunduğu her meyveyi reçele ve marmelata, tahılı erişte ve makarna çeşitlerine , kuruyan ihlamur, defne vb. sağlıklı ürünleri tüketime ve sağlığa yönelik ürünlere dönüştürüyor KADIN GÜCÜ ELLERİ.

Yaşare ve diğer güzel kadınların güzel elleriyle hazırlanan gözleme, börek vb. yiyecekler belediyenin işlettiği bölgelerde satışa sunuluyor. Böylece kadın,ürünün-üretimin her aşamasında tarladan işlenip tüketiciye sunulana kadar çalışmanın içerisinde yer alıyor.

Neriman POSBIYIK'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı çalışan üretken kadınların dayanışmasıyla güçlenen, büyüyen Kadın Gücü Kooperatifine İmge Emlak Yön. A. Betül YILMAZ ile ziyarette bulunduk;Gördüklerimiz bizi çok mutlu eyledi.

Her alanda desteklediğimiz girişimci ve ilham veren Türk kadınları ile gurur duyuyorum.

ÇOĞALMALARI DİLEĞİ İLE...

Av.Tülay BEKAR