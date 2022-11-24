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Jüpiter’in kızı Emelce’den Astroloji Buluşmaları -1-

24 Kasım 2022 Perşembe 11:57
Jüpiter’in kızı Emelce’den Astroloji Buluşmaları -1-

HABER: FUNDA AKOSMAN

Jüpiter’in kızı Emelce, Astroloji Buluşmaları’nın ilkini Melek Hotel’de gerçekleştirdi.


Jüpiter’in kızı Emelce, Astroloji Buluşmaları’nın ilkini 22 Kasım’da Kadıköy Moda Melek Hotel’in terasında gerçekleştirdi. Etkinlikte; Astroloji haritalarında hayat yolu ve hayat yolundaki şoförümüz kim, arabamız hangisi, motorumuz hangisi gibi sorulara cevap bulundu. Katılımcılar eşsiz manzara eşliğinde astroloji öğrenmenin zevkine vardılar. “Yüz yüze olmanın sinerjisi çok farklı” diyen Jüpiter’in kızı Emelce, bu etkinliklerde çok güzel dostlukların kurulduğunu da ekledi.

Tüm katılımcıların önceden doğum bilgileri alınarak, Jüpiter’in kızı Emelce tarafından horoskopları çıkartıldı ve seminer esnasında herkes kendi horoskopu üzerinden incelemeler yapabildi.

Keyifli Astroloji Buluşmaları’nın devamı gelecek.

#jupiterinkiziemelce

www.goklerinkralicesi.com

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 24.11.2022 12:03
Anahtar Kelimeler:
Jüpiterin Kızı Emelceden Astroloji Buluşmaları 1
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