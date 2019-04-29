Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94638
ALTIN
244.889
DOLAR
5.9317
STERLİN
7.6649
EURO
6.6225
Altın Caretta’da geri sayım
Altın Caretta’da geri sayım
U15 Güreş Şampiyonası
Son Dakika
U15 Güreş Şampiyonası
Ersun Yanal soru almadı!
Son Dakika
Ersun Yanal soru almadı!
Spor Zirvesi ödülleri verildi
Spor Zirvesi ödülleri verildi
Perpa'da yangın
Perpa'da yangın

Japon Büyükelçi, Çanakkale Şehitliği'nde

Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret eden Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Şehitler Abidesi'ndeki sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulunduktan sonra dua etti.

Japon Büyükelçi, Çanakkale Şehitliği'nde

Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret eden Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Şehitler Abidesi'ndeki sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulunduktan sonra dua etti.

29 Nisan 2019 Pazartesi 12:39
0 Okunma
Japon Büyükelçi, Çanakkale Şehitliği'nde

ÇANAKKALE, (DHA)

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş alanları ile şehitlikleri gezdi. Ardından Şehitler Abidesi'ne geçen Büyükelçi Miyajima, burada sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulundu ve dua etti. Büyükelçi Miyajima'ya, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de eşlik etti. Kaşdemir, Büyükelçi Miyajima'ya tarihi alan hakkında bilgi verdi. Büyükelçi Miyajima'ya, kurutulmuş difenbahya yaprağı üzerine gelincik çiçeği tezhipli tablo hediye edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
JaponBüyükelçiönce Vatançanakkale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÖRDÜM GÖRDÜM BODRUM’DA BAHARI GÖRDÜM…
GÖRDÜM GÖRDÜM BODRUM’DA BAHARI GÖRDÜM…
Elazığ Gezisi’nden notlar
Elazığ Gezisi’nden notlar
Hem kemençe yapıyor hem çalıyor
Hem kemençe yapıyor hem çalıyor
ENGELSİZ BAYRAM BAĞDAT CADDESİ’NDE COŞKUYLA KUTLADI!
ENGELSİZ BAYRAM BAĞDAT CADDESİ’NDE COŞKUYLA KUTLADI!
Kartlı Harcamada “Yuvarla” ile Küsuratlarını Bağışla
Kartlı Harcamada “Yuvarla” ile Küsuratlarını Bağışla
Antalya'da deniz dibinde temizlik
Antalya'da deniz dibinde temizlik
Ergani'de 'Makam' çiçeği açtı
Ergani'de 'Makam' çiçeği açtı
Çiğli'de Çocuk Şenliği
Çiğli'de Çocuk Şenliği
HAYATIMI KAHVE KAŞIKLARIYLA ÖLÇÜYORUM
HAYATIMI KAHVE KAŞIKLARIYLA ÖLÇÜYORUM

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans