İstWest 'Yaza Merhaba' Diyecek

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Basın Ekspres'te yer alan ve geniş çarşı alanının yanı sıra yeşil alanı ve sosyal tesisleri ile de dikkat çeken İstWest Meydan, Göktürk Dergisi'nin organize ettiği parti ile yaza merhaba diyecek. Ümit Öner ile Göktürk Dergisi'nin organize ettiği İstWest Meydan Yaza Merhaba Partisi 15 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. Etkinlikte çocuk oyun alanları, aktiviteler, bando gösterisi ve konserler düzenlenecek. Nilay Dorsa'nın sunumunu yapacağı etkinlikte genç neslin beğenisini kazanan Faruk Emre, Özge Biroğlu, Gül Gökçe Korkmaz, Can Uyan ve Serap Zincir sahne alacak.