İSMİ GİBİ KENDİ DE GÜZEL: GÜZELBAHÇE 

MURAT AK, HATİCE SAYANER

Güzelbahçe ilçesinin kuzeyinde İzmir Körfezi, doğusunda Narlıdere, Güneyinde Menderes, batısında ise Urla ilçeleri yer almaktadır. Adeta güzellik abidesi olan ilçe, mavi ve yeşilin birleşmesi ile göz kamaştırıcı olmayı başarmıştır. Birbirinden güzel gezilecek yerleri ve kültürleri ile hayran bırakan ilçe her yıl binlerce turist tarafından ziyaret akınına uğramaktadır. Turizm açısından çok gelişmiş olan İzmir ili, bu güzel ilçesi ile de gelişimini artırmaktadır. Gelin hep birlikte ismi gibi kendi de güzel olan ilçemizi daha detaylı tanıyalım.

TARİHİ

Muhteşem manzaralara ev sahipliği yapan kadim ilçemizin ismi, MÖ 7. yüzyılda kurulmuş olan “Klazomenia” şehrinden almıştır. Bu şehir, 12 iyon kentinden bir tanesi olmayı başarmaktadır. Şehir zaman içerisinde farklı isimlerde kullanılmıştır. Genel olarak halk dilinde “Klizman” ismi ile bilinmektedir. Yıllar boyunca birçok göç alan bölge, 1893 senesinde Girit’ e yaşayan Müslümanlar tarafından en büyük göçünü yaşamıştır. Göç ve iç karışıklıktan dolayı 1919-1922 seneleri arasında bölge Yunan işgali altında kalmıştır. İşgallerden dolayı iyice güçsüzleşen bölge, 1936 yılında Bucak müdürlüğü olarak Urla ilçesine bağlanmıştır. TC kurulduktan sonra ise, İzmir valisi bölgeye gelerek ve şunları der; “Bu yörenin toprağı kızıl ve Kurtuluş Savaşı sırasında buralarda çok fazla şehit kanı döküldü, buranın ismi artık “Kızılbahçe” olsun”. 1954 senesine kadar bölge, Kızılbahçe olarak kullanılmıştır. Fakat halkı tarafından birçok tepkiye uğradığı için bölge “Güzelbahçe” ismini almıştır. 1993 senesinde bölge, ilçe olma statüsüne sahip olmayı başarmıştır.

GENEL BİLGİLER

Güzelbahçe ilçesinin denizden yüksekliği yaklaşık 50 metre olarak tespit edilmiştir. İlçenin iklim yapısına bakacak olursak, tipik Akdeniz iklimi hakimdir. Bitki örtüsü ise yüksek yerler çamlıktan oluşurken, alçak kesimler maki topluluğundan oluşmaktadır.

GÜZELBAHÇE PLAJI

Böylesine güzelliği sahip bir deniz karşısında plaj olmazsa olmazlardandır. Yaklaşık olarak sahil şeridi 7300 metre uzunluğuna sahiptir. Belediye tarafından, insanların rahat bir şekilde keyif yapabilmeleri için şemsiyeler ve piknik alanları yapılmıştır.

PAYAMLI BARDACIK FESTİVALİ

Payamlı Bardacık Festivali, her yıl Ağustos ayında düzenlenmektedir. Festival, iki gün sürmektedir. Bölgeye yaşayan üreticiler tarafından birbirinden güzel bardacıklar getirilerek, en iyi bardacık seçimi yapılıyor. Ve en iyi seçilen üreticilere hediyeler veriliyor. Festivaller içerisinde konserler ve halk oyunları yapılarak büyük bir coşku ile düzenlenmektedir. Sırf bu festivaller için bile dünyanın dört bir yanından insan gelerek katılım sağlamaktadır.

MALTEPE ASKERİ LİSESİ

Maltepe Askeri Lisesi, Türkiye de bulunan dört liseden bir tanesi olmayı başarmaktadır. Diğer üç tanesi, İstanbul Kuleli Askeri Lisesi, Deniz Lisesi ve Bursa Işıklar Askeri Lisesidir. Her yıl binlerce askeri öğrencisi yetiştirilmektedir.

BALIKÇI BARINAĞI

Balıkçı barınağı, ilçe merkezinde bulunmaktadır. Her bir tarafı su olan ilçede balık olmaz mı? Egenin en güzel ve en taze balıkların satıldığı hatta gelen misafirler için hemen pişirip servis edildiği balıkçı barınağı, işlerini profesyonelce yapmaktadırlar.

ANIT AĞACI

Anıt ağacı, Yaka mahallesinde yer almaktadır. Ağaç, 1995 senesinde Tabiat anıtı olarak tescillenerek koruma altına alınmıştır. Yapılan tahminlere göre Anıt ağacı 150 yıldır varlığını korumayı başarmaktadır. Ağaç; 1.30 metre çapa, 4.10 metre genişliğine sahiptir.

YASSICA ADASI

Yassıca Adası; Koyun Adası, Alman adası olarak da bilinmektedir. Alman adası denme sebebi ise, bir zamanlar adada alman bir kişinin yaşadığı için bu ismi aldığı söylenmektedir. Yassıca adasında her şey yapmak mümkündür. İster güneşin tadını çıkartın, ister yüzün, isterseniz de İzmir Belediyesi tarafından bulunan gemilerde deniz yolculuğu yapın. Her şeyin bir başka güzel olduğu bu adada bol bol resim çekinmeyi sakın unutmayın.

ÇİÇEK ADALARI

Çiçek adaları, ilçe merkezine 20.5 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Yassıca adasının tam karşısında bulunmaktadır. Çiçek adalarındaki kumun killi olmasından dolayı cilde çok iyi geldiği söylenmektedir. Hatta rivayetlere göre, Kleopatra’nın bu adaya geldiği söylenmektedir. Ada da yerleşim yoktur. Ada yakınlarında balıkçılık yapılmaktadır.

İNKAYA MAĞARASI

İnkaya Mağarası, İlçe merkezine bağlı Yelki mahallesinde yer almaktadır. Mağara 220 metre uzunluğa ve yaklaşık 30 metre derinliğine sahiptir. Mağara üzerinde yıllar boyunca birçok arkeolojik çalışmalar yapılmıştır. Yapılan tespitlere göre MÖ 6.-7. yüzyıllarda iskan olduğu, MS 19.- 20. yüzyıllarda ise tapınak olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Mağaraya ulaşım biraz zordur. Mağara yakınlarına kadar arazi taşıtı veya traktörle gittikten sonra 20 dakika kadar yürümeniz gerekecektir.

YAKA OTANİK PAZARI

Güzelbahçe ilçesine gelip de alışveriş yapacak yer arıyorsanız, en popüler Pazar yeri olan Yaka Otanik Pazarıdır diyeceğim. Pazar, Yaka mahallesinde yer almaktadır. Birbirinden güzel ve hiçbir hormon katkısı bulunmadan organik bir şekilde tezgahlara gelen ürünler satışa sunulmaktadır. Sanırım hem bulunduğu yerdeki ismini hem de organik olmasından dolayı bu isimleri almıştır.

ULAŞIM

Güzelbahçe ile İzmir arası 27 kilometre olarak tespit edilmiştir. Yaklaşık yarım saat yolculuk sayesinde ulaşım sağlayabilirsiniz. Başkentimiz Ankara ile Güzelbahçe arası ise 623 kilometredir. Bu yolculuğunuz 10 saat sürecektir. İstanbul ile Güzelbahçe arası 511 kilometre olarak belirlenmiştir. İstanbul’dan Güzelbahçe ilçesine gelmek isterseniz yaklaşık 6 saat 10 dakika yolculuk yapmanız gerekecektir. Araç ile değil de uçuş yaparak gelmeyi düşürseniz en yakın havalimanı Adnan Menderes Havalimanı olacaktır. İlçe ile havalimanı arası 25 kilometredir. Havalimanından ilçeye ulaşım sağlamak için belirli saatlerde seferler düzenlenmektedir.

İSMİ GİBİ KENDİ DE GÜZEL OLAN İLÇE: GÜZELBAHÇE’YE YELKEN AÇIN

Günümüzü güzelleştiren bizlere huzur veren Güzelbahçe ilçesinin gezi yazısının sonuna geldik. Sizde bu güzel duyguları yaşamak muhteşem kadrajlara sahip olmak istiyorsanız rotanızı çevirmeyi sakın unutmayın. Bir seyahat durağının da sonuna geldik. Özgürlüğünüzü alın ve sizi bekleyen diyarlara yelken açın. Bir başka seyahat durağında görüşmek dileğiyle, sağlıcakla, seyahatle, huzurla ve elbette Murat Ak Seyahat ile kalın.

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