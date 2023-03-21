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İsmail Furkan Şahin Kimdir? Ne İş Yapıyor? Kardeşleri Kim?

21 Mart 2023 Salı 18:21
İsmail Furkan Şahin Kimdir? Ne İş Yapıyor? Kardeşleri Kim?

Türk İnternet ünlüsü İsmail Furkan Şahin, 22 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Amasyalı olan ünlü isim, İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim görmüştür. Abdullah Şahin ve Muhammed Emin Şahin adında iki kardeşi vardır. Lise zamanlarından itibaren sosyal medya ile tanışmaya başlamıştır. İnstagram, Tiktok ve YouTube'da paylaşımlar yapan ve aynı zamanda Fenerbahçe taraftarı olan bir isimdir. İnternet ünlüsü olan İsmail Furkan Şahin, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde memurluk yaparak yaşamını devam ettirmektedir.


Son Güncelleme: 21.03.2023 18:35
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