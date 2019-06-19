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İskorpit balığı 45 liraya satılıyor

Sinop'ta av yasağının başlamasıyla birlikte tezgahlarda da kültür balıkları satılmaya başladı. En çok tercih edilen balıklardan biri olan iskorpit balığı 45 liradan alıcı buluyor.

İskorpit balığı 45 liraya satılıyor

Sinop'ta av yasağının başlamasıyla birlikte tezgahlarda da kültür balıkları satılmaya başladı. En çok tercih edilen balıklardan biri olan iskorpit balığı 45 liradan alıcı buluyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:23
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İskorpit balığı 45 liraya satılıyor

SİNOP - Karadeniz'de av sezonunun sona ermesinin ardından tezgahlarda kültür balıkları satılmaya başlandı. Balıkçı tezgahlarında en çok satışı yapılan balık ise halk dilinde çarpan olarak bilinen iskorpit balığı oluyor. Bolluğu yaşanan iskorpit balığı 45 liraya satılıyor.

Sinop’ta balıkçılık yapan Mert Kanal, iskorpit balığını temizlemenin zor olduğunu belirterek, "Bütün dikenleri zehirlidir. Sırt dikenleri, sağındaki solundaki iğneler zehirlidir. Keserken biraz dikkat etmekte fayda var. İsterseniz bunu şiş yapın, çorba yapın, tavada kızartın, buğulama yapabilirsiniz. Tavada çeşitli sebzelerle hazırlayabilirsiniz. Her şey olur. Neticede bu kılçıksız bir et, bir deniz ürünü" dedi.

İskorpit balığının derisi soyulmuş şekilde tarttıklarını belirten balıkçı Kanal, "Ama isteğe bağlı, bunu fileto yapıp kılçığını aldığımız zaman 700 gram civarı kalıyor. Yani bir kilo kılçıksız istediğinde vatandaş 700 gram alıyor. Fiyatı ise 45 lira" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İskorpitSinopBalıkFiyat
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