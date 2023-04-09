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Irak'ta iki kardeşin açtığı aşevinde her gün 1000 kişiye iftar veriliyor

Irak'ın Süleymaniye kentinde iki kardeşin açtığı aşevinde, ramazan ayında günlük yaklaşık bin kişiye iftar veriliyor.

09 Nisan 2023 Pazar 13:09
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Irak'ta iki kardeşin açtığı aşevinde her gün 1000 kişiye iftar veriliyor
At Ta mim

Çemçamal ilçesindeki aşevinde, ramazan ayının ilk gününden itibaren ihtiyaç sahipleri, öğrenciler ve bakacak kimsesi olmayan yaşlı ve engellilere sıcak yemek imkanı sunuluyor. Dev kazanlarda hazırlanan yemekler, kurulan iftar sofralarının yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine de ulaştırılıyor.

Aşevinin kurucusu Yasin Hüseyin, yaptığı açıklamada, ramazan ayından önce, ağabeyiyle aşevi kurmayı planladıklarını ve ramazanın ilk gününden itibaren bunu faaliyete geçirdiklerini söyledi.

İlçenin ilk ve tek aşevi sayesinden günlük yaklaşık bin kişiye iftar verdiklerini belirten Hüseyin, hiçbir kurum, kuruluş, dernek ve kişiden destek almadıkları aşevinde yaklaşık 50 gencin gönüllü çalıştığını kaydetti.

Ramazan ayının sonuna kadar, bunu sürdüreceklerini aktaran Hüseyin, ilçenin en iyi aşçılarından birinin de gönüllü görev yaptığı aşevine gelenlerin genelde ikram ve yemekleri beğendiklerini anlattı.

Her akşam iftar sofrasında pilav, fasulye, tavuk eti, salata, su, hurma ve çay ikram ettiklerini ifade eden Hüseyin, "Aşevindeki ikramın yanında, buraya gelemeyen ihtiyaç sahibi aileler, engelli ve hastalara evlerinde yemek ulaştırıyoruz." dedi.

"İyi bir örnek"

Gönüllülerden Karvan Muhsin de bir arkadaşının daveti üzerine çalışmaya başladığı aşevinde, oruçlu insanlara hizmet vermekten mutlu olduğunu dile getirdi.

Aşevinde orucunu açan Serkavt Hikmet ise kentte ilk kez böyle bir hizmete şahit olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Her gün, yüzlerce düşük gelirli aile ve öğrencinin iftar sofrasında karnını doyurduğunu anlatan Hikmet, aşevini kuranları tebrik etti.

Böyle bir hizmetin, iyi bir örnek oluşturduğunu vurgulayan Hikmet, bu tür aşevlerinin sayısının artmasını ve ramazan sonrası da hizmet vermesini temenni etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakSüleymaniyeRamazaniftarİkikardeş
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