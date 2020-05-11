İnsanlığa İlk Defa Sunulan Teknik

HABER: NEVAL KÜTÜK

UYF Başkanı Akif Manaf sözlerine şöyle devam etti: “Ekapada Çatuşkonasana olarak adlandırılan bu asana tekniği ile enerji akımı düzene girmekte ve beden enerjik olmaktadır. Bel kemiğinin alt kısmı, el ve ayak bilekleri, boyun, omuz, kol, karın ve sırt kasları güçlenmekte, bacak ve uyluk kasları, kalça, pelvis ve diz eklemleri esnemektedir. Sırt ve boyundaki gerginlik giderilmektedir. Dizlerdeki ve ayak bileklerindeki sertleşmeler yumuşamaktadır. Karın kasları kasılmakta ve bağırsaklar canlanmaktadır. Kabızlık giderilmektedir. Karın bölgesindeki organlar canlanmaktadır. Kalça eklemlerindeki küçük biçimsizlikler düzelmektedir.”

Duruşa Giriş:

Yere oturun, bacaklarınızı öne uzatın ve ellerinizi, el parmakları ayaklara bakacak şekilde kalçalarınızın yanında yere dayayın. Nefes alırken sağ bacağınızı sağ kolunuzun üstüne yerleştirin ve ellerinizi kafanızın arkasında kenetleyin. Nefes verirken sol bacağınızı dümdüz kaldırın.

Asana (Yoga duruşu) Nedir, Faydaları Nelerdir?

Spesifik beden pozisyonları olan “Asana”lar, Yoga duruşlarıdır. Sanskrit dilinde “Asana” duruş veya pozisyon anlamına gelir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması fizyolojik sistemi tümüyle gençleştirmektedir. Etkili olmalarının en büyük sebebi, doğru nefes ve konsantrasyon eşliğinde uygulanmalarıdır.

Asanaların başlıca etkilediği sistemler, endokrin ve sinir sistemleridir. Organizmadaki bütün sistemler bağlantılı olduğu için bu iki sistem etkilendiğinde, olumlu etkiler vücudun başka bölgelerine de yansımakta; tüm bedensel ve zihinsel fonksiyonların sağlığını güçlendirmektedir.

Orijinal Yoga metinlerine göre, yeryüzünde 8.400.000 “Asana”nın mevcut olduğu belirtilir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması sağlık, güzellik, güç, dayanıklılık, hafiflik, aydınlık, denge ve mutluluk vermektedir.

Bu konuda daha fazla detaylı bilgi UYF Başkanı Akif Manaf’ın “Yoga - Asana Vücut Çalıştırma Sanatı” kitabından edinilebilir.