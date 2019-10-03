İnsana Saf Sevgi Yetisini Kazandıran:

4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü Kutlu Olsun

Antalya Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sayın Hüseyin Mutlu KARACAOĞLU ile röportaj.

RÖPORTAJ: HANDE HAMDİYE AĞIRMAN

İnsana Saf Sevgi Yetisini Kazandıran: 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü Kutlu Olsun / Antalya Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sayın Hüseyin Mutlu KARACAOĞLU ile röportaj.

Biz insanlar kadar yeryüzünde var olan tüm hayvanlar da yaşama hakkına sahipler. Bizler ile beraber diğer canlılar gibi, dünya üzerindeki ekosistemde hayvanların da bir misyonu bulunmaktadır. Tek fark; hayvanların eziyet çekmelerine karşı korumak, rahat yaşam ortamını sağlamak ve herkes tarafından iyi muamele edilmesini temin etme görevi de biz insanlara düşmesidir. Dilsiz ve korumasız olan hayvan dostlarımıza karşı gösterilen merhamet, insanı insan yapan bir duygudur: Hayvan sevgisi ise, bizim de ihtiyacımız olan saf sevgi yetimizi güçlendiriyor.

***

Hayvanlarımızın yararına olacağını düşündüğümüz röportaj:

Sayın müdürüm, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1965 Elmalı doğumluyum. 30 yıldır veteriner hekimliği mesleğimi icra etmekteyim. 1994 yılından itibaren Konyaaltı Belediyesi veteriner işleri müdürü olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda 2010 yılından bu tarafa sokak hayvanları sağlık ve rehabilitasyon merkezini kurucu hekimi olarak ve veteriner hekimi olarak da görevimi sürdürmekteyim.

Antalya Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nce hayvanlar için gerçekleştirmiş olduğunuz birkaç faaliyetinizi anlatır mısınız?

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon merkezimiz de uluslar arası standartlarda Türkiye’nin en iyi sağlık merkezi yolunda ilerliyoruz.

Veteriner İşleri Müdürlüğümüz mülkiyeti Belediyemize ait Zümrüt Mah. Andızlı Sokakta bulunan, idari büroları ve ameliyathane, muayene odaları, laboratuar, görüntüleme odası olmak üzere bir idari bina bir işçi binası ve sokak hayvanlarının barındığı kedi ve köpek ünitesi olmak üzere birçok bağımsız bölümde hizmet vermektedir.

Ayrıca tedavisi süren hayvanların ortopedi ve fizik tedavi alanlarında terapi alanımız mevcuttur

Müdürlüğümüzde 6 Veteriner Hekim,1 Veteriner Teknikeri, 17 bakım ve temizlik görevlisi çalışmaktadır.

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık Ve Rehabilitasyon Merkezimiz de modern tıbbın son teknolojik alet ve ekipmanları kullanılarak hizmet verilmektedir.

- Görüntüleme odası ( röntgen, CR, ultrasonografi),

- Laboratuar (kan, biyokimya, idrar tetkiki, ekim ve boyama) ,

- Muayene odası,

- Ameliyathane

-Lazer Tedavi gibi teşhis ve tedavi yöntemlerimizin tamamını birimimizde bulundurmaktan ve sadece sokak hayvanlarımız için kullanmaktan gurur duymaktayız.

Kreş, ilköğretim, lise ve üniversitelere merkezimizde hayvan sevgisi ve davranışları konusunda sürekli eğitim çalışmaları yapmaktayız.

Merkezimizdeki en önem verdiğimiz konuların başında sağlıklı ve kısırlaştırılıp rehabilitasyonunu tamamladığımız hayvanlarımızı sahiplendirmek en temel görevimiz. Bunun için hem bakımevimizde hem de sosyal medyadan ilanlarımızla hayvan severlerimizle sokak hayvanlarımızı karşılaştırıyoruz.

Soğuk havaların yaklaştığı bu günlerde, sokaktaki hayvan dostlarımızın korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin biz insanların yapmamız gereken temel görevimiz nedir?

Bakımevimizde kış ayları yaklaştıkça her ünitemizde bulunan ısıtıcılarımızla tüm gün ve gece 24 saat, 25 derecenin altına düşmemeye komut verilmiş ısıtıcılarla ısıtmaktayız. Altlarına mutlaka halıfleks battaniye gibi altlıklar koymaktayız.

Ayrıca sokakta yaşayan canlılarımız için de; soğuk havalarda suların aşırı soğuması ve donması söz konusu olduğu için suları ılık koymak ve sık sık kontrol etmek canlarımızın susuz kalmasını önleyecektir, bol bol beslenme odaklarına yüksek enerjili mama koyalım, başkaları verir demeyin, o başkası siz olun. Hasta gördüğünüz hayvanları en acil şekilde bize haber vermeliler çünkü en hızlı şekilde müdahale hayat kurtarıcıdır.

Çıkar gözetmeden, evde bakılan evcil hayvanın refahı ve bakımından sorumlu kişi veya ebeveynlerinin dikkat etmesi gereken en önemli faktör nedir?

Bakımevi ve barınaklarımızda sahipsiz, sahiplenilmeye muhtaç çok sayıda kedi ve köpeğimiz bulunmaktadır. Sahiplenmenin mutlaka ömürlük olduğu ve olması gerektiği unutulmamalıdır. Sahiplenme sonrası veteriner hekim muayeneleri düzenli olarak yaptırılmalıdır. Çocuklarımıza örnek olması açısından sahiplenilen her canın ömür boyu sorumluluğunun taşınılması gerektiği anlatılmalı ve yaşatılmalıdır.

Hayvan sevgisi bireylere her canlıya karşı saf sevgi yetisini kazandırıyor mu?

Dünyanın en saf en merhametli en karşılıksız sevgisidir hayvan sevgisi. Hem bizlere hem gelecek nesillere en özel sevgi yolunu açabilmektedir Bilimsel araştırmalara göre evinde köpek ve kedi besleyen insanlar daha uzun ömürlü ve mutludur. Hayvanlarla büyüyen çocuklar daha küçük yaşlardan itibaren bir canlıyı koruma sorumluluğunu aldıkları için ileride daha düzenli, sağduyulu, şefkatli ve sorumluluk sahibi olurlar. Hayvanların insanlar üzerindeki sakinleştirici etkisi, pek çok bilimsel araştırmayla kanıtlanmış durumda. Bir hayvanla aynı ortamda bulunmak kan basıncının ve stres düzeyinin düşmesine yardım ederek zihinsel ve bedensel açıdan rahatlamaya destek olduğu gibi evde ki enerjinin pozitif kalmasını da sağlayacaktır.

Sayın Müdürüm, değerli zamanınızı ayırıp, bizlerle paylaşmış olduğunuz faydalı bilgiler adına size sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz? Efendim hayvan dostlarımız için son olarak ne söylemek istersiniz?

Hande Hanım bu konuya değindiğiniz için ben size teşekkür ediyorum. En büyük hakları yaşama hakları sloganımızla çıktığımız bu yolda Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Esen’in sonsuz destekleri ve veteriner işleri ekibimizle sokak hayvanları rehabilitasyon merkezimiz tüm çalışmalarda başarılı ve yol gösterici olarak çalışmalarına devam edecektir. Son olarak da şunu söylemekte fayda var. İnsanlarımız tarafından ayvanların bir canlı olarak görmelerini, hayvanlar çocukların bir oyuncağı olmadığını bilmelerini ve sokakta gördükleri yardıma muhtaç hayvanları barınaklara yönlendirmeleri gerektiğini önemle bildirmek isterim.

4 Ekim Hayvanları koruma günü vesilesiyle tüm toplumumuza emanet olan sokakta yaşayan canlılarımıza sahip çıkmamız gerektiğini bir kere daha hatırlatmak isterim.

4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü Kutlu Olsun