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İnfaz koruma memurlarından kan bağışı

IĞDIR B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memurları ve idari personel, Türk Kızılayı'nın ülke genelinde başlattığı kampanyaya, kan bağışında bulanarak destek verdi.

İnfaz koruma memurlarından kan bağışı

IĞDIR B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memurları ve idari personel, Türk Kızılayı'nın ülke genelinde başlattığı kampanyaya, kan bağışında bulanarak destek verdi.

11 Ocak 2019 Cuma 13:52
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İnfaz koruma memurlarından kan bağışı

IĞDIR - Kan ihtiyacı artması ve soğuk hava nedeniyle kan bağışı yapanların sayısının azalması nedeniyle kan stoğu azalınca, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışı çağrısı yaptı. Çağrı üzerine, Türk Kızılayı'nın Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarında kurduğu kan bağış aracına gelen 25 infaz koruma memuru ve Iğdır Kapalı Cezaevi idari personelleri kan bağışında bulundu. B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İlhan Girgin, çağrıya destek vermek için bağışta bulunduklarını söyledi. Gündüz vardiyasından 20 personelin kan bağışında bulunduğunu anlatan Girgin, "Kızılay başkanımızın ülke genelinde günlük  günlük 9 bin alınması gereken 7 bine düştüğünü, vatandaşların kan vermek için biraz daha  duyarlı olması gerektiğini istemesi üzerine bizde ceza infaz kurumu olarak sürekli kan veriyoruz. Bir nebzede olsa bu kampanya katkımız olmuşsa da bizleri mutlu etmiştir" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 11.01.2019 13:55
Anahtar Kelimeler:
Kan Bağışıİnfaz Koruma Memurları
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