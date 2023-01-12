İltegin Şahsuvar Kimdir? Nerelidir?

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan İltegin Şahsuvar fotoğrafçılık ile başladığı gazetecilik mesleğine, şu anda savaş muhabiri olarak devam ediyor. Muhabirlik mesleğinde başından geçen zorluklardan ve olaylardan bizlere bahsetti.

3 Aralık 1996 yılında Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde Dünyaya geldi. Küçüklükten Beri Gazeteci Olmak İstiyordum.

Ufak yaşlarından beri gazeteci olmanın hayalini kuruyordu. O yıllarda yaşadığı eğitim sıkıntısından dolayı okuyamayan Şahsuvar Gazeteciliği çocukluğumdan beri istiyordum, belirli sebeplerden dolayı eğitimimi yarıda bırakmak zorunda kaldım, ama hayallerim den asla vazgeçmeyerek alaylı bir şekilde gazeteci olmayı başardım." Diyerek hayallerinin peşini bırakmadığını söyleyen İltegin Şahsuvar mesleğe başlama hikâyesini bizlere aktardı." 2013 Yılında Hatay'ın Reyhanlı bölgesinde yaşanılan patlama olayından sonra şehirdeki herkes oraya akın ediyordu. Bütün gazeteciler oradaydı ben de o sırada oradaydım. Ufak bir boşlukta elimdeki kamerayla olayın anını çekiyordum. Çektiğim bir fotoğraf hayatımı değiştirdi." Diyerek mesleğe başlama hikâyesinin ilk adımlarımı bizlere anlattı.