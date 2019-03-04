İlk görüşte AŞK 

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN





12 farklı seri, 96 farklı ürün

Esansları İspanya’da özel olarak üretilen, 8 ayrı koku altında formülleri Almanya’da hazırlanan LE LAC ürünleri; 12 farklı seri ve toplam 96 ürün gamı ile tarzını yaşamına yansıtmayı seven kadınların hayatına yepyeni bir boyut katıyor.



Zenginleştirilmiş içeriği ve baş döndürücü kokusuyla, size gün boyu kalıcı bir deneyim sunan Le Lac Body Mist vücut parfümleri; koku seçenekleri ve cildinizde yarattığı kadife his ile vazgeçilmeziniz olacak Le Lac Velvety Kadife Krem, alkolsüz formülü sayesinde en hassas ciltlerde bile kullanılabilen Le Lac Body Cream Katı Parfüm; sakinleştirici etkisi ile rahat bir uyku için yardımcı olan yastık parfümü ile ilk görüşte aşk yaşayacağınız Le Lac ürünlerine gittigidiyor, N11 gibi online satış kanallarından ulaşmak mümkün.

Doğaya ve yaşamın devamına duyarlı marka

İçeriğinde Paraben, Alüminyum gibi zararlı maddeler olmayan, hayvanlar üzerinde test edilmemiş LE LAC ürünleri, bilinçli kullanıcıların güvenle tercih edecekleri bir marka olmasıyla öne çıkıyor.

Lotus Kozmetik Hakkında:



Lotus Kozmetik çevreye saygılı, insan sağlığına hassas üretim anlayışı ve yenilikçi tasarım ekibi tarafından incelikle hazırlananan ürünleri ile 2011 yılından bu yana kozmetik sektöründe faaliyet göstermektedir.



Ürünler Almanya’da hazırlanan formüller ve Avrupa Kozmetik yasalarına uygun yüksek kaliteli hammaddelerle özenle üretilir.



Özellikle Suudi Arabistan, Katar, Yemen gibi Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere Ukrayna, Tanzanya ve Kuzey Afrika’da geniş bir ihracat ağına sahiptir.





2018 yılı sonu itibari ile ürünlerimiz Türkiye kozmetik pazarında online kanallarda; gittigidiyor, N11, hepsiburada, morhipo, trendyol ve 1v1y gibi satış sitelerinde kullanıcısıyla buluşmaya başlamıştır.



Instagram: @lelaccosmetics

Facebook:@lelaccosmetics

http://lelaccosmetics.com