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İlk 1000 Gün Araştırma Sonuçları Açıklandı!

İnsan yaşamında ilk 1000 günün önemine dikkat çekmek ve bu hayati konuda çok daha bilinçli bir toplum yaratmak amacıyla her yıl Nisan ayında düzenlenen “Geleceğin Ayak İzleri – İlk 1000 Gün Zirvesi”, 4. yılında geniş bir katılımla gerçekleşti. Zirvede uzman konuşmacılar ilk 1000 günün önemine ilişkin konuları katılımcılarla paylaştı. Zirve kapsamında DORinsight tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen “İlk 1000 Gün Araştırması” çarpıcı sonuçları da ortaya koydu.

İlk 1000 Gün Araştırma Sonuçları Açıklandı!

İnsan yaşamında ilk 1000 günün önemine dikkat çekmek ve bu hayati konuda çok daha bilinçli bir toplum yaratmak amacıyla her yıl Nisan ayında düzenlenen “Geleceğin Ayak İzleri – İlk 1000 Gün Zirvesi”, 4. yılında geniş bir katılımla gerçekleşti. Zirvede uzman konuşmacılar ilk 1000 günün önemine ilişkin konuları katılımcılarla paylaştı. Zirve kapsamında DORinsight tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen “İlk 1000 Gün Araştırması” çarpıcı sonuçları da ortaya koydu.

11 Nisan 2019 Perşembe 11:19
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İlk 1000 Gün Araştırma Sonuçları Açıklandı!

Hayaller Fabrikası tarafından her yıl Nisan ayında gerçekleştirilen “Geleceğin Ayak İzleri – İlk 1000 Gün Zirvesi”nin bu yıl dördüncüsü düzenlendi. Zirvede Hayaller Fabrikası Ajans Başkanı Şebnem Öğredik Çavuşoğlu’nun açılış konuşmalarının ardından, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. İlknur Kılıç‘ın moderatörlüğünde gerçekleşen bilimsel oturumda, “aşının önemi ve neden aşı yaptırmalıyız” konusu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Emrah Kol, gebelik takibi ve doğuma hazırlık hakkında bilinmesi gerekenleri katılımcılara aktardı. Ayrıca, bir sonraki zirvenin tarihi de katılımcılara duyuruldu. "5. Geleceğin Ayak İzleri - İlk 1000 Gün Zirvesi” önümüzdeki yıl 8 Nisan 2020 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

2016 yılından bu yana düzenlenen “Geleceğin Ayak İzleri – İlk 1000 Gün Zirvesi“ kapsamında, Hitay Holding şirketlerinden Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, 4. kez “İlk 1000 Gün Araştırması”nı gerçekleştirdi. 6-8 Nisan 2019 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup anne katıldı. Araştırmada katılımcılara bebeklerinin gelişimlerinde hangi faktörlere dikkat ettikleri ve ilk 1000 gün hakkında sorular soruldu.

İlk 1000 gün kavramının bilinirliği yüzde 43

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen çalışmada katılımcılara ilk 1000 gün kavramını bilip bilmedikleri soruldu. Alınan cevaplar doğrultusunda katılımcı annelerin yüzde 43’ünün ilk 1000 gün kavramı hakkında bilgi sahibi oldukları tespit edildi.

Her 10 anneden 4’ü bebeklerini 19-24 ay arası emziriyor

Bebek gelişimi için en önemli unsurun anne sütü olduğu gerçeğiyle birlikte, ankete katılan annelerden bebeğini hiç emzirmeyen (yüzde 1 dışında) neredeyse yok. Anket sonuçlarına göre yüzde 37 oranla bebeklerin 19-24 ay arasında emzirilmesi anneler tarafından en çok tercih edilen süre. Diğer oranlara bakıldığında ise annelerin yüzde 23’ünün bebeklerini 7-12 ay emzirmeyi tercih ettikleri görülürken, bebeklerini 13-18 ay emzirmeyi tercih edenler yüzde 15, 4-6 ay arası emzirmeyi düşünen ya da emziren annelerin oranı yüzde 22, 4-6 ay arası emzirmeyi düşünen ya da emziren annelerin oranının ise yüzde 11 olduğu ortaya çıktı. Annelere sütleri olduğu sürece bebeklerini ne kadar emzirmek istedikleri sorulduğunda alınan yanıtlar şöyle oldu; Annelerin yüzde 44’ü 19-24 ay arası emzirmek istediklerini belirtirken, yüzde 21’i 13-18 ay arası, yüzde 13’ü 7-12 ay arası emzirmek istediklerini belirtti.

BLW yöntemi yeterince bilinmiyor

Araştırmaya katılan annelerin yüzde 73’ünün BLW yöntemini bilmediği ortaya çıktı. Ek gıdaya geçerken tercihlerini klasik yöntemden yana kullanan anneler yüzde 76 iken her iki yöntemi de kullanan annelerin oranı yüzde 19, BLW’yi tercih edenlerin oranı yüzde 5 oldu.

Annelerin ek gıdadaki ilk tercihi yoğurt

Annelere bebeklerine anne sütüyle birlikte ya da anne sütünü bıraktıktan sonra hangi ek gıdaları tercih ettikleri sorulduğunda, annelerin yüzde 29’u yoğurdu tercih ederken, yüzde 26’sı meyveyi tercih ettiği belirlendi. Bunun dışında çorba (yüzde 19), sebze püresi (yüzde 15), bebek ve bisküvi maması (yüzde 11) anneler tarafından tercih edilen diğer ek gıdalar arasında yer aldı.

Annelerin çoğunluğu aşıya önem veriyor

Anneler bebeklerinin sağlığı için en önemli unsurlardan biri olan aşıya önem veriyor (yüzde 97). Geçen yıl yapılan araştırmada bu oran yüzde 92 iken, bu yılki araştırma sonucunda oranın yükseldiği görülüyor.

Bebeklerine aşı yaptırmanın gerekli olduğunu düşünen annelere, aşılarını nereden takip ettikleri sorulduğunda yüzde 53’ünün aile hekiminde kontrol ettiğini belirtti. Geriye kalanların yüzde 36’sı bebeklerinin aşılarını çocuk doktorlarından takip ederken yüzde 6’sı ise kendisinin takip ettiğini dile getirdi. Bebek aşılarını diğer yöntemlerle (internet ve aplikasyonlar) takip eden annelerin oranı ise yüzde 5.

İlk 1000 gün tavsiyeleri doktorlardan

Katılımcıların yüzde 76’sı ilk 1000 günde gerekli tavsiyeleri doktorundan alıyor. Geriye kalanların yüzde 13’ü ise annesinden ya da kayınvalidesinden bu konuda destek alırken, yüzde 11’i bu konuda arkadaş, çevre ve internetten faydalanıyor.

Aynı zamanda araştırmaya katılan annelerin yüzde 30’u bebeklerini emzirerek, yüzde 28’i sallayarak, yüzde 26’sı yatağında kendi kendine uyuttularını belirtti.

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