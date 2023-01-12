İKİZLER BURCU 

Sevgili İkizler Burcu, 2023 yılında sizleri neler bekliyor dersek; Özellikle ilk altı ay çok yoğun ve tempolu geçiyor olacak, çok fazla sosyalleşeceksiniz, hayatınıza yepyeni insanlar girmeye başlayacak, yeni bir bakış açısına evrileceksiniz. Hayatınızda uzun zamandır yaşadığınız, 2020 yılının Mayıs ve Haziran ayından gelen döngüleri tamamlayıp, oralardan çıkardığınız derslerle bambaşka bir bakış açısı kazandığınız bir 6 aylık süreç olacak.

Ticaretle uğraşıyorsanız yeni işler, yeni projeler, yeni insanlar karşılaşacaksınız, yeni sözleşmelere imza atacaksınız, mahkemelik süreçleriniz varsa bunlarla ilgili yoğun bir temponuz olacak, bol bol seyahat edeceksiniz, akademik süreçleri olanlar ve öğrenciler içinde aslında çok yoğun bir temponun olduğu, eğitimlerin çok yoğun olduğu bir zaman dilimi olacak. 2023 Şubat ayında bunların hepsi aktive olmuş, hayatınıza girmiş olacak.

2023’te yeni yıla Oğlak burcunda Merkür retrosu ile giriyoruz. Parayla ilgili konular, miraslık süreçleriniz, sağlık sorunlarınız, mahkemelik süreçleriniz ile ilgili gündemler varsa, sistem burada konuların üstünden geçerek son bir kapanış yapılmasını istiyor. Burada yapamayanlar için, 2023’ün sonunda bir kez daha bir vuruş yapacak ama buralarda artık net kararlar almanız, kararlı ve krizi yöneten bir yapıya sahip olmanız gerekiyor. Yaşadığınız deneyimlerle birlikte gözünüzün açık, farkındalığınızın yüksek olması gereken bir zaman dilimi işaret ediyor.

Ocak ayında Mars retrosuyla ilerliyoruz, dürtüsel verdiğiniz tepkilerle aldığınız kararların sonuçlarını ve krizlerini yaşayacağınız bir dönem aslında. Burada kişisel doğum haritanızın kombinasyonu çok önemli, genel açıdan bakarsak yaşadığınız kriz ile çevre değişikliği, evliliğin sonlanması, ortaklığın sonlanması gibi gündemler hayatınıza hızlı bir şekilde girebilir.

Yılın iki önemli gezegen geçişi var, sorumluluk gezegeni Satürn, bizi öldürüp dirilten Plüton burç değiştiriyor, birisi üç yıl kalacak, diğeri 17-18 yıl, hayatımızda dönüştürmemiz gereken alanlar için, bize göremediğim şeyleri gösteriyor olacaklar.

7 Mart‘ta Satürn Balık burcuna taşınıyor, sizin 10. eviniz, burası çok önemli tepe noktası, köşe ev olduğu için, Sevgili İkizler hayatında statünüzü belirleyecek ama bu statü kolay gelmeyecek. Burada almanız gereken sorumluluklar var, bir iş yapıyorsunuz bunun sorumluluğunu gerçekten alacak mısınız, boşandınız ama burada üstünüze yükler bindi, çalışmıyorsanız çalışma hayatınız başlayacak ama bu çalışma hayatınızı çok kolay getirmeyecek. Bazıları için eğitimlerin eksikse eğitim al, hayata bakış açını değiştirmelisin, birine sırtını yasladıysan o kişiyi ben aldım ama senin de kendi ayaklarının üzerinde durman gereken süreç diyen bir gökyüzü olacak, özellikle altı ay çok yoğun olacak bu anlamda diyebilirim.

23 Mart’ta Plüton Kova burcuna 9. evinize taşınıyor ve zaten Kova burcunda küçük bir fragman yaşatacak, eğer ilk beş derecelerde Güneşi, Ayı, Marsı ve yükseleni olan İkizlerseniz, size aslında çok destek veriyor olacak. 9. ev hayatı inançları, mahkemelik süreçleri, akademik süreçleri, eğitimleri, hayata bakışınızı değiştirecek alanları işaret ediyor, Satürn Kova burcundayken aslında size çok şey öğretmek istedi, burada öğrenemeyenler Plüton Kova dönemi ile hızlı bir gelişime girecek. Plüton kısa bir süreliğine gelip fragman gösterdiği alan aslında önemli bir alandır, bunu bilip ona göre hazırlanmak gerekir.

Plüton 3 Mayıs’ta da 0° Kova burcunda geri hareketine başlayıp, 11 Haziran‘da geri gele gele 29° Oğlak burcunda 8. evinizde retrosuna devam ediyor olacak. Para ile ilgili konularınız aslında yasadığınız krizlerle ilgili alanda, burada kapatmadığınız, ayağınızı yorganımıza göre uzatmadığınız, başkalarından beklediğiniz para ile ilgili konular var. Sistem diyor ki, başkalarından beklentin olmasın, kendi içindeki yetenekleri, özünü keşfet, dokuzuncu ev eğitimini tamamla ki Satürn zaten onuncu evde, seni yukarıya taşımaya yardımcı olalım. 21 Ocak 2024’de Plüton tekrar Kova Burcuna gelerek, 9. evinize yerleşecek ve yükseleninize 120’lik güzel bir açı yapacak. Aslında bu alanda şanslısınız, fırsatları görebilmek, bunları dönüştürebilmek de sizin elinizde olacak. Bu alanlar sizin için çok önemli Sevgili İkizler Burçları, önümüzdeki yılların nasıl geçeceğini burası belirleyecek.

Bunun dışında, 20 Aralık 2022'de Jüpiter Koç burcuna 11. evinize taşınıyor, size yeni insanlar, yeni çevre, yeni hayat bakışı getiriyor, işinizin getirileri ya da boşandıysanız aldığınız nafaka sizi ne kadar yukarıya taşıyor, çevrenizde sizi nasıl tanıyorlar gibi gösteriyor olan bir alanda olacak.

16 Mayıs’ta Jüpiter Boğa burcuna 12. evinize geçiyor, burası bilinçaltı ve psikolojik alanları anlatır. Aslında sistem şunu anlatmak istiyor korkularını ve kaygılarını bir kenara bırakmalısın, burada sizin elinizde çok güzel imkânlar var, biraz akışta kalmalısın. Ben her zaman şunu söylerim 8. ev ve 12. ev benim için ruhsal alanın açılmasıdır, 9. ev bu kadar aktive edilmişken, inançlarını gözden geçirmeli, hayat felsefesi alanında öğrenmen gereken dersleri almalısın, hayatına giren yeni insanlarla birlikte bakış açını değiştirmek zorundasın.

Bazı İkizler burçlarının 2020 veya 2022’den gelen psikolojik veya bedensel sağlık problemleri olmuş olabilir, bazıları kayıp da yaşamış olabilir, yaşadıklarınızdan ders alıp 11. ev ve 9. evi aktive etmek, aslında çok güzel görünüyor. 30 Mayıs’ta Jüpiter ile Kuzey Ay Düğümü ile bir kavuşum yaşayacak, bu sizin bilinçaltınız ile ilgili, çok güzel bir aydınlanma yaşayacaksınız, farkındalığınız çok yüksek olacak, ruhsal anlamda daha sağlıklı bir süreçten geçiyor olacaksınız. Bu süreçte rüyalarınız ve karşılaştığınız insanların size söylediği cümleler çok önemli olacak. Jüpiter Boğa burcunda birkaç alanı aktive ediyor olacak, aşk hayatınız çok hareketlenecek, eğitim ve yetenekler alanında da çok şanslı olduğunuz bir zaman dilimi gibi görünüyor.

20 Nisan’da 29° Koç Burcunda hibrit güneş tutulması sizi çok yakından ilgilendirecek, hayata bakışınızı nasıl değiştirdiniz, farkındalığınız ne kadar açıldı gösterecek. Hayatınıza giren yeni insanlarla, iş hayatı, ticari anlamda, eğitimler alanında sizi yukarıya doğru taşıyan bir süreç gibi görünüyor aslında ama burada dediğim gibi Oğlak burcuna geçmiş bir Plüton var oluyor, burada biraz krizli bir durum var ama tabii ki kişisel haritalarda daha belirgin olacaktır. Tutulmalar bir şeyleri başlatmakla ilgili biraz da kadersel çalışacak bir dönemdir, her zaman aslında bizim yapamadığımız zorlandığımız alanlarda karesel olarak bizi zorlayan bir süreçtir.

5 Mayıs’ta, Akrep Burcunda 6. evinizde iş hayatınız ve sağlığınızla ilgili alanda bir ay tutulması var. Sağlığınızla ilgili veremediğiniz kararlar ya da beraber çalıştığınız kişilerle ilgili yeni gündemler ortaya çıkabilir, daha önce çalıştınız iş yerinden çağırabilirsiniz, daha önce yaptığınız işe benzer bir iş teklifi alabilirsiniz, beraber çalıştığınız insanlarla artık bu yolda ilerleyemediğinizi fark edebilirsiniz.

14 Ekim’de 21° Terazi Burcunda 5. evinizde güneş tutulması var. Eskiden yarım bıraktığınız bir yetenek veya var olup da keşfedemediğiniz bir yetenekle ilgili durumlar oluşabilir, çocuğunuzla ilgili almadığınız bir sorumluluk varsa sistem bunu tekrardan size hatırlatmak isteyebilir. Eski ilişkileriniz çok fazla gündeme gelebilir, eski ilişkilerinize benzer ilişkilere çekilme arzusuna kapılabilirsiniz. Farkındalığınızın açılması isteniyor Sevgili İkizler ona göre hareket edin derim.

28 Ekim’de 5° Boğa Burcunda 12. evinizde kuzeyli ay tutulması gerçekleşiyor. Bilinçaltınız size farkındalığınızı açmanız için etkileşim yapıyor, burada dikkat etmemiz gereken konu geçmişi kapatmak veya kapatamadığınız geçmiş ile ilgili kaygılarınızı, korkularınızı bir kenara bırakmanız gerekiyor. Sağlığınız bu dönem çok önemli olacak.

Yılın en önemli gezegen hareketlerinden biri de Venüs retrosu; 24 Temmuz’da Venüs 28° Aslan Burcunda 3. evinizde retroya girecek olup, 5 Eylül’de 12° Aslan Burcunda retrosunu bitiriyor. İletişiminizi nasıl kullandığınız çok önemli. Eski ilkokul veya ortaokul arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Eskiden imza attınız bir konudan dolayı, mesela bir işyeriniz varsa kaçırdığınız bir şey varsa, vergi borcu gündeme gelebilir. Burası yine bilinçaltı korkularınız ile alakalı, bir şeyler saklıyorsanız ya da sizden saklanıyorsa ortaya çıkabilir, özellikle yakın çevre, kardeşlerinizin hayatında bir sıkıntı, eski ilişkilerinizde yasadığınız bir travma önünüze gelebilir gibi görünüyor. Burada daha önceden kaçırdığınız bir iş teklifi varsa, aslında bu da gelebilir, kişisel haritanıza göre değişkenlik gösterecektir.

Bu yıl dört tane Merkür retrosu gerçekleşiyor. Yeni yıla zaten Oğlak burcunda Merkür retrosu ile giriyoruz. Merkür ikinci olarak 22 Nisan’da 15° Boğa burcunda 12. evinizde retrosuna başlayıp, 16 Mayıs’ta geri hareketini bitiriyor. Burada bilinçaltı korkularını, kaygılarını bırak geçmişteki sen de şimdiki sen değişmek zorundasın diyen 9. ve 11. ev aktivesi çok yoğun çalışıyor.

Merkür üçüncü kez, 24 Ağustos‘ta da 21° Başak Burcunda 4. evinizde retrosuna başlıyor, 16 Eylül’de geri hareketini bitiriyor. Boşanma varsa, ortaklık varsa zaten burayla ilgili gündem vardı, 2022 yılında zaten burası hararetli idi, köklerle aile ile ilgili böyle bir gündem vardı, miras bölüşülemedi, belki boşandınız ama evi paylaşamadınız, evi paylaştığınız zaman oradan taşınamadınız, düzeninizi kuramadınız, işte buralarla ilgili gündem tekrar geliyor. Buralarla ilgili gökyüzü gündeminiz çok yoğun olacakmış gibi görünüyor.

Yılı kapatırken 14 Aralık‘ta 8° Oğlak Burcunda 8. evinizde Merkür tekrar retroya giriyor. 2023’e girerken 24° Oğlak burcunda başlayan bir Merkür retrosu vardı ve 8 derecede retrosunu bitirmişti. Bakın bizi en başa götürüp sorgulatıyor, burası sizin krizleri nasıl idare ettiğiniz ile ilgili. Kimden beklentide kaldınız, o paylaşılamayan konuyu ya da o mahkeme süreci ya da sağlıkla ilgili problemleri artık kapatmak zorundasın, bir şeylerden kaçamazsın, ben seni değiştirdim, dönüştürdüm, ben sana bazı mesajları verdim, bazı insanları karşına çıkardım, sana yollar ve tercihler sundum, gel bunları toparla diyen bir gökyüzü var.

Merkür geri gele gele 23 Aralık‘ta Yay burcuna 7. evinize geçiyor ve 3 Ocak 2024’te 22° Yay burcunda geri hareketini tamamlıyor. İkili ilişkilerde zaten 2022’den beri bir sıkıntı vardı işte buraları kapatman lazım, buraları kapat önüne bak, aldığın eğitimler, karşılaştığın insanlar, yaşadıkların, hepsini toparlamanı isteyen bir gökyüzü var.

Bu yıl kısaca hayatı sorgulamakla, yaşamda öğrenilen derslerle, farklı taraftan bakabilmekle, korkularının üstüne gitmekle alakalı bir süreç içersinde olacaksınız. Yeni bir döngüye hazırlandığınızı unutmayın, ama geçmişi kapatmadan o yeninin gelmesi biraz zor gibi görünüyor.

Sevgili İkizler, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum ve geçişiniz kolay olsun diyorum.

Sevgiyle kalın,

Astrolog Mine Kapusuz