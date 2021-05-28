HZ NUH’UN ŞEHRİ: SİLOPİ

MURAT AK & HASAN ARICILIK

Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmasına rağmen, tarihi kalıntılar, bu coğrafyadaki iklim şartları sebebiyle günümüze kadar ulaşmakta güçlük çekmiştir. Nuh Nebi Camisi, Aşi Harabesi, Basurin Kalesi Kalıntıları, Cudi Dağı Putperest Harabeleri, Tılqebin Harabesi bu kalıntılara örnektir.

ŞIRNAK İL MERKEZİNE YAKLAŞIK OLARAK 65 KM

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve Şırnak ilimize bağlı Silopi, il merkezine D430/E90 karayolları üzerinden yaklaşık olarak 65 km’dir. Ayrıca Şırnak iline bağlı Cizre’de bulunan havalimanına da yaklaşık 52 km uzaklıktadır. Silopi’nin İstanbul’a olan uzaklığı ise yaklaşık 1628 km olup ulaşım Ankara-Tarsus otoyolu ve E90 karayolları kullanılarak yapacağımız seyahat yaklaşık 17 saat kadar sürmektedir. Silopi, Ankara’ya ise yaklaşık 1194 km mesafede bulunmaktadır. Önemli bir ticaret merkezi olan Silopi’den il merkezine ve çevre illere toplu ulaşım araçları, sürekli olarak hizmet vermektedir.

ÜLKEMİZDEN ORTADOĞU’YA AÇILAN KAPI: SİLOPİ

Silopi’nin tarihi hakkında resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışında literatürde fazla bir bilgiye ulaşılmamaktadır. Milattan önce Mısır’a bağlı bir yerleşim yeri olan Silopi’de Asurluların yaşadığı bilinmektedir. Şehirde Buğdaylı, Yankale ve Kavallı köylerinde bulunan insan gücü ile oluşturulmuş tepeler bulunmaktadır. Bu tepelerin eski zamanlarda haberleşme amacıyla yapıldığı söylentileri Silopi’de yaşayan güzide insanlarımız tarafından dile getirilmektedir. Nitekim bu tepelerde bulunan bazı kalıntılar da bu söylemlerin doğruluğunu ispatlamaktadır. Milattan sonra 9. yüzyılda Büveyoğulları, bu bölgede hüküm sürmüştür. Büveyoğulları’ndan sonra bölgede hüküm süren Cizre Beyliklerinin bir kolu olan Hacı Bedran ve oğlu Süleyman bölgede varlığını sürdürmüştür. Silopi Ovasının hakim olduğu şehrimiz ismini de buradan almıştır. Nitekim şehrimizin ilk ismi “Sülonun Ovası” olarak bilinmekte olup günümüze Silopi olarak ulaşmıştır. 1931’de Cizre, 1960’lı senelerde Mardin’e bağlı olan Silopi 16 05 1990 tarihinde Şırnak iline bağlı bir ilçe olmuştur.

HABUR SINIR KAPISI

İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Habur Sınır Kapısı Türkiye – Irak sınırında bulunmakta olup ülkemiz için önemli bir gümrük kapısıdır. Nitekim Habur Sınır kapısı, Silopi ilçe sınırlarında yer almakta olup Silopi ilçe merkezine yaklaşık 27 km uzaklıktadır. 1973’te açılan sınır Habur Sınır Kapısı, 320.000 metre karelik alanda hizmet vermektedir. Habur Sınır Kapısı, Türkiye’nin ihracat geliri en fazla olan sınır kapısı olma özelliğini de taşımaktadır. Bölgede geçim kaynaklarının az olmasından dolayı Habur Sınır Kapısı’nın büyük önemi bulunmakta nitekim bölgede ciddi istihdam ve getiri sağlamaktadır.

DAHA ÖNCE HİÇ DUYMADIĞINIZ YÖRESEL LEZZETLER

Gezmeyi, görmeyi ve bunlarla beraber yemek yemeyi de seviyorsanız Silopi’de daha önce adını bile duymadığınız müthiş lezzetler ile karşılaşacaksınız. Öyleyse memleketimizin her yerinde tadı damağımızda kalan yöresel lezzetlere yenilerini de eklemek ister misiniz? Mesela Kutlık adı ile bilinen içli köfte, serbidev yöreye özgü otlu tulum peyniri ile yapılmış bir pilav, bölgede oldukça meşhur olan hekeheşandi köftesini denemenizi mutlaka tavsiye ederim.

HZ. NUH PEYGAMBER ZİYARETİ

Hz. Nuh Peygamber’e ait gemi ile ilgili yapılan araştırmalarda söz konusu geminin Ağrı Dağı’nda bulunduğuna dair bir takım söylemleri sanırım sizler de işitmişsinizdir. Fakat Kur’an’da bahsedilen geminin Cudi Dağı’nda olma ihtimali daha güçlü görünmektedir. Nitekim farklı araştırmalara göre de Ağrı Dağı’nın fiziksel özellikleri düşünüldüğünde Ağrı Dağı’nın bir gemi için fazlaca sarp ve kayalık olduğu ve insan yaşamı için şartların elverişli olmadığı hakkında bilgiler yer almaktadır. Bu da geminin Cudi Dağı’nda olduğunu daha kuvvetli bir ihtimal ile kanıtlar niteliktedir. Nitekim Şırnak ismi, “Şehri Nuh” olarak bilinmektedir. Hatta sevgili gezgin dostlarım, Cudi’nin eteğinde bulunan Heştan köyü’nün, Hz. Nuh Peygamber tarafından yerleşim yeri olarak kullanıldığı düşünülmekte olup ismini de buradan aldığı rivayet edilmektedir. Cudi Dağı’na ziyaret gerçekleştiren Gertrude Bell adlı İngiliz casus da bir kitabında Cudi Dağı ve Nuh’un gemisinden bahsetmektedir.

NUH NEBİ CAMİ VE MEDRESESİ

Memleketimizin her köşesi cami, kümbet ve ibadethaneler ile dolup taşmaktadır. Zorlu iklim şartlarına rağmen, ayakta kalmaya çalışmış bir ibadethane de Silopi ilçemizin Cuma köyü olarak da bilinen Birlik köyünde yer almaktadır. Nuh Nebi Cami, Silopi’ye sadece 2 km mesafede bulunmakta olup Selçuklu dönemine ait bir yapıdır. Bu yapı ortasında bir sahn, güney tarafında cami ve kuzey bölgesinde ise medrese olarak üç bölümden oluşmaktadır. İki katlı olarak inşa edilen yapıda odalar bulunmakta olup mihrap ise dışarı taşan girintili bir yapı görünümü taşımaktadır.

XVII. YÜZYIL HATIRASI GÖRÜMLÜ KÖPRÜSÜ

Değerli gezgin dostlarım, Silopi’ye yolunuz düşerse doğallığı hiç bozulmamış Görümlü Köyü’nde bulunan Görümlü Köprüsü’nü mutlaka görmelisiniz. Silopi ilçesine sadece 18 km uzaklıkta bulunan köprü 17. yüzyıldan bu yana ayakta kalmayı başarmıştır. Ayrıca koruma altına alınan köprü, tek kemerli köprü statüsündedir. Köprü, yaklaşık olarak 7,5 metre uzunluğunda olup yüksekliği ise yaklaşık 5 metredir.

SANAT SOKAĞI

Silopi’ye gelip bu sokağı görmeden gitmeyin derim. Silopi ilçe merkezinde bulunan ve rengârenk şemsiyeler ile süslenen bu sokak, fotoğraf severlerin ilgi odağındadır. Yüzlerce şemsiye kullanılan sokak, hem görüntüsüyle hem de güneşten kaçmak için iyi bir tercih olacaktır.

ANADOLU’DAN ORTADOĞU’YA AÇILAN GÜZEL KAPI HZ. NUH PEYHAMBER’İN ŞEHRİ SİLOPİ’YE YELKEN AÇIN

Ülkemizin en önemli sınır kapılarından biri olan Habur Sınır Kapısı’na ev sahipliği yapan, Nuh Nebi Camii ve Medresesi ile tarihin derin sayfalarına muhteşem bir yolculuğa çıkacağınız, sanat sokağı ile zerafetin dimağına ulaşacağınız, Görümlü Köprüsü ile zaman yolculuğuna başlayacağınız, Hz. Nuh Peygamber ile insanlığın 2. doğuşuna şahitlik edeceğiniz Silopi’ye yelken açın, sağlıkla, huzurla, güzellikler ile elbette Murat Ak Seyahat ile kalın.

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