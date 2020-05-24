Huzurevinde dijital bayramlaşma

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından valiliklere gönderilen genelge kapsamında Ramazan Bayramı'nda izinli olmayan dışında kimse dışarı çıkamayacak. Dışarı çıkanlar ise maske takıp sosyal mesafeye uygun davranacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasak nedeniyle Türkiye'de ilk defa bir bayram evden kutlanacak. Bu nedenle vatandaşlar, yakınları ve dostlarıyla büayramlaşmak için teknolojiden yararlanıyor.

YÖNETİM AKILLI TELEFON SUNDU

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 2 bin 400 metrekarelik alan üzerine kurulu 50 odalı Kepez Belediyesi Şevkat ve Huzurevi'nde yaşayan vatandaşlar, yakınlarıyla ve sevdikleriyle dijital ortamda bayramlaştı. Huzurevi yönetiminin bayram boyunca kullanıma sunduğu akıllı cep telefonuyla istedikleriyle görüntülü görüşen vatandaşlar, hem sevdiklerinin sesini duydu hem de bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadı.

BABA- KIZIN DUYGUSAL ANLARI

Mehmet Aka (82), 17 yıl önce eşini kaybedince bir süre farklı yerlerde kaldı. Geçen yıl kalp ameliyatı olunca çocukları Aka'yı huzurevine yerleştirdi. Her bayram mutlaka İstanbul'dan babasını görmeye gelen Fatoş Doğru bu bayram gelemeyince babasının bayramını görüntülü konuşmayla kutladı. Baba- kız cep telefonundan uzun süre bayramlaştı. Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı görüşmede Aka, kızına bayramdan sonra mutlaka beklediğini söyledi.

'BAYRAMLAR DA DİJİTALLEŞTİ'

İşçi emeklisi İsmail Özcan (76) ise 1 yıl önce eşi Zeynep Özcan'ı kaybetti. Yalnız kalınca kimseye yük olmamak için huzurevine yerleştiğini söyleyen Özcan, TSK'dan emekli olan oğlu Adnan Özcan ile yine aynı cep telefonundan görüntülü görüştü. 'Bayramlar da dijitalleşti' diyen Özcan, oğluna rahatının yerinde olduğunu, özlediğini, ancak sağlığın önemli olması nedeniyle kurallara uymaları gerektiğini söyledi.

Dijital bayramlaşmayla hem kızı hem de torunlarıyla görüşen Ekrem Yuşan (71) az da olsa hasret giderdi. Kızı ve torunuyla uzun süredir görüşemediğini anlatan Yuşan, bu bayramın böyle geçeceğini ancak bayram sonrasında mutlaka yakınlarını beklediğini kaydetti.