Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kasapoğlu'ndan bin kişiye milli takım forması
Kasapoğlu'ndan bin kişiye milli takım...
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan bayram mesajı 
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan bayram mesajı
Bayramda 'fazla tatlı tüketmeyin' uyarısı
Bayramda 'fazla tatlı tüketmeyin' uyarısı
Satrançta 81 şehir, 81 şampiyon
Satrançta 81 şehir, 81 şampiyon
TBF Başkanı Türkoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı
TBF Başkanı Türkoğlu, Ramazan Bayramı'nı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Huzurevinde dijital bayramlaşma

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ramazan Bayramı'nda sevdikleriyle buluşamayacak olan huzurevi sakinleri, akıllı telefon üzerinden görüntülü görüşerek hasret giderip, bayramlaştı. Bayramlaşma sırasında duygu dolu anlar da yaşandı.

24 Mayıs 2020 Pazar 09:37
0 Okunma
Huzurevinde dijital bayramlaşma

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından valiliklere gönderilen genelge kapsamında Ramazan Bayramı'nda izinli olmayan dışında kimse dışarı çıkamayacak. Dışarı çıkanlar ise maske takıp sosyal mesafeye uygun davranacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasak nedeniyle Türkiye'de ilk defa bir bayram evden kutlanacak. Bu nedenle vatandaşlar, yakınları ve dostlarıyla büayramlaşmak için teknolojiden yararlanıyor.

YÖNETİM AKILLI TELEFON SUNDU

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 2 bin 400 metrekarelik alan üzerine kurulu 50 odalı Kepez Belediyesi Şevkat ve Huzurevi'nde yaşayan vatandaşlar, yakınlarıyla ve sevdikleriyle dijital ortamda bayramlaştı. Huzurevi yönetiminin bayram boyunca kullanıma sunduğu akıllı cep telefonuyla istedikleriyle görüntülü görüşen vatandaşlar, hem sevdiklerinin sesini duydu hem de bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadı.

BABA- KIZIN DUYGUSAL ANLARI

Mehmet Aka (82), 17 yıl önce eşini kaybedince bir süre farklı yerlerde kaldı. Geçen yıl kalp ameliyatı olunca çocukları Aka'yı huzurevine yerleştirdi. Her bayram mutlaka İstanbul'dan babasını görmeye gelen Fatoş Doğru bu bayram gelemeyince babasının bayramını görüntülü konuşmayla kutladı. Baba- kız cep telefonundan uzun süre bayramlaştı. Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı görüşmede Aka, kızına bayramdan sonra mutlaka beklediğini söyledi.

'BAYRAMLAR DA DİJİTALLEŞTİ'

İşçi emeklisi İsmail Özcan (76) ise 1 yıl önce eşi Zeynep Özcan'ı kaybetti. Yalnız kalınca kimseye yük olmamak için huzurevine yerleştiğini söyleyen Özcan, TSK'dan emekli olan oğlu Adnan Özcan ile yine aynı cep telefonundan görüntülü görüştü. 'Bayramlar da dijitalleşti' diyen Özcan, oğluna rahatının yerinde olduğunu, özlediğini, ancak sağlığın önemli olması nedeniyle kurallara uymaları gerektiğini söyledi.

Dijital bayramlaşmayla hem kızı hem de torunlarıyla görüşen Ekrem Yuşan (71) az da olsa hasret giderdi. Kızı ve torunuyla uzun süredir görüşemediğini anlatan Yuşan, bu bayramın böyle geçeceğini ancak bayram sonrasında mutlaka yakınlarını beklediğini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HuzureviRamazan BayramıBayramBayramlaşmaKoronavirüsPandemiCep TelefonuTelefon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazandan sonra beslenmeye dikkat edilmeli
Ramazandan sonra beslenmeye dikkat edilmeli
Kafasına soba maşası girdi
Kafasına soba maşası girdi
Bu çiçeği koparana 146 bin lira ceza
Bu çiçeği koparana 146 bin lira ceza
Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100 yeni yavru doğdu
Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100 yeni yavru doğdu
Suç üstü yakalandılar!
Suç üstü yakalandılar!
Koronavirüs yaşam alışkanlıklarını değiştirdi
Koronavirüs yaşam alışkanlıklarını değiştirdi
Çıralı'da bu yılın ilk caretta yuvaları
Çıralı'da bu yılın ilk caretta yuvaları
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
ALTUNÇUL MUTFAĞI’NDAN
ALTUNÇUL MUTFAĞI’NDAN

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı