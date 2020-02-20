Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Didem'in Karasu Nehri'nde cansız bedeni bulundu
Didem'in Karasu Nehri'nde cansız bedeni...
Çay üretilen Rize, en çok çay ithal edilen il çıktı
Çay üretilen Rize, en çok...
Kadir Şeker, el ve dizleri ile boğazından yaralanmış
Kadir Şeker, el ve dizleri...
Bakan Pakdemirli: Trans yağa sınırlama getiriyoruz
Bakan Pakdemirli: Trans yağa sınırlama...
İkinci operasyon: 6 kişi gözaltına alındı
İkinci operasyon: 6 kişi gözaltına...
İş fırsatları için hemen tıkla!

HUSUMETLİ İKİ AİLEYİ BARIŞTIRDI

Iğdır'da yaklaşık 10 gün önce Söğütlü Mahallesi İrfan Caddesi üzerinde gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada  4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanede  tedavi altına alınmıştı.

20 Şubat 2020 Perşembe 11:59
0 Okunma
HUSUMETLİ İKİ AİLEYİ BARIŞTIRDI

Mehmet BABAR/IĞDIR

Sisko ailesi AK Parti İl Başkanı  Ali Kemal Ayaz'ın yanına giderek, aralarında husumet  bulunan Koç ailesiyle barışmak istediklerini söyleyip yardım istedi. Başkan Ayaz, zaman kaybetmeden  devreye girdi  ve her iki aileyi barıştırdı. 2 ailenin barışmasına katkı sağladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Başkan Ayaz, ‘Bugün burada Koç ve Sisko ailesinin gerginlikten uzak dosthane bir tablo çizmesi beni son derece çok mutlu etmiştir.Iğdır'ın dostluk ve kardeşliğin şehri olduğunu asla unutmayalım. Umarım bir daha bu tür olumsuz vakaların tekrar etmez.'şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
HusumetAileBarışmaTedaviığdırKavgaönce VatanSisko
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DÜNYADA İLK VE TEK ULUSLARARASI GEÇERLİ YOGA SERTİFİKASI
DÜNYADA İLK VE TEK ULUSLARARASI GEÇERLİ YOGA SERTİFİKASI
Karla mücadele ekipleri, İsa için seferber oldu
Karla mücadele ekipleri, İsa için seferber oldu
Çalıkuşları Kanatlarını Açtı
Çalıkuşları Kanatlarını Açtı
DOĞANIN BESTESİ: SARIVELİLER
DOĞANIN BESTESİ: SARIVELİLER
DOĞANIN BESTESİ: SARIVELİLER
DOĞANIN BESTESİ: SARIVELİLER
Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber
Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber
Sakarya'da 4 katlı binada yangın
Sakarya'da 4 katlı binada yangın
Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
ÜNLÜ KAZAK AYDINI ABAY KUNANBAYEV
ÜNLÜ KAZAK AYDINI ABAY KUNANBAYEV

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit



    ofis taşımacılığı