HUSUMETLİ İKİ AİLEYİ BARIŞTIRDI

Mehmet BABAR/IĞDIR

Sisko ailesi AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz'ın yanına giderek, aralarında husumet bulunan Koç ailesiyle barışmak istediklerini söyleyip yardım istedi. Başkan Ayaz, zaman kaybetmeden devreye girdi ve her iki aileyi barıştırdı. 2 ailenin barışmasına katkı sağladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Başkan Ayaz, ‘Bugün burada Koç ve Sisko ailesinin gerginlikten uzak dosthane bir tablo çizmesi beni son derece çok mutlu etmiştir.Iğdır'ın dostluk ve kardeşliğin şehri olduğunu asla unutmayalım. Umarım bir daha bu tür olumsuz vakaların tekrar etmez.'şeklinde konuştu.