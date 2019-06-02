Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90590
ALTIN
245.144
DOLAR
5.8344
STERLİN
7.4153
EURO
6.5125
İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI (İBH) FARKINDALIKLARI TÜRKİYE'DE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI (İBH) FARKINDALIKLARI...
Haznedar'da İmamoğlu izdihamı yaşandı
Haznedar'da İmamoğlu izdihamı yaşandı
Gezi, En Haklı Eylemdir
Gezi, En Haklı Eylemdir
Melek Mosso “Sarıla Sarıla” ile dönüyor
Melek Mosso “Sarıla Sarıla” ile...
İstanbul Havalimanı İlk Ramazan Bayramı’na Hazır
İstanbul Havalimanı İlk Ramazan Bayramı’na Hazır

Hırsızlar, ailenin çocuklarını izlemek için kurduğu kameraya yakalandı

İstanbul'da gece yarısı bir evden hırsızlık yapan 3 kişi, ev sahibinin işe gittiğinde küçük çocuğunu izlemek için kurduğu güvenlik kamerasında görüntülendi. Polis tarafından yakalanan şüphelilerin bisiklet çalmaktan, hırsızlığa, uyuşturucudan kasten yaralama suçlarına kadar daha önceden onlarca kez polis tarafından yakalandığı belirlendi.

Hırsızlar, ailenin çocuklarını izlemek için kurduğu kameraya yakalandı

İstanbul'da gece yarısı bir evden hırsızlık yapan 3 kişi, ev sahibinin işe gittiğinde küçük çocuğunu izlemek için kurduğu güvenlik kamerasında görüntülendi. Polis tarafından yakalanan şüphelilerin bisiklet çalmaktan, hırsızlığa, uyuşturucudan kasten yaralama suçlarına kadar daha önceden onlarca kez polis tarafından yakalandığı belirlendi.

02 Haziran 2019 Pazar 14:14
6 Okunma
Hırsızlar, ailenin çocuklarını izlemek için kurduğu kameraya yakalandı

İSTANBUL, (DHA)

Avcılar'da 4 Mayıs 2019 tarihinde polise başvuran mağdur O.S. Aydınevler Mahallesi'nde bulunan evinin hırsızlar tarafından soyulduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. O.S. evinde bulunan cep telefonu, kol saatleri bilgisayar ve cüzdanın ile  otomobilinin kontak anahtarının çalındığını söyledi. O.S. işe gittiklerinde bakıcıyla birlikte evde bıraktıkları çocuklarını izlemek için kurdukları güvenlik kamerasının hırsızları görüntülediğini söyledi.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak önce şüphelilerin eşkalini belirledi. Şüphelilerin eve girdikten sonra oldukça rahat bir şekilde dolaştıkları hırsızlığı tamamlandıktan sonra kaçtıkları görüldü. Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit eden polis, şüpheliler Ozan Ç.(21), Hakan D.(22) ve Mehmet K.(28) gözaltına aldı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK 

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Ozan Ç.'nin daha önceden 8 kez hırsızlık, oto hırsızlığı, 10 kez kapkaç bisiklet hırsızlık suçlarından daha önce gözaltına alındığını ve 3 ayrı mahkemece arandığını belirlendi. Diğer şüpheli Hakan D.'nin de 9 kez hırsızlık, 3 kez kasten yaralama, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Mehmet K. adlı şüphelinin ise hırsızlık, kasten yaralama, başkasına ait kimlik kullanmak, kapkaç suçlarından daha önceden defalarca yakalandığı belirlendi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ozan Ç. ile Hakan D. çıkarıldıkları adliyede tutuklanırken diğer şüpheli Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HırsızAileçocukKameraönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaya geçidinde engelliye de "yol yok"
Yaya geçidinde engelliye de "yol yok"
THY'den yolcularına önemli uyarı
THY'den yolcularına önemli uyarı
LGS'de öğrenciler sınıfta, veliler bahçede heyecanlandı
LGS'de öğrenciler sınıfta, veliler bahçede heyecanlandı
İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda tatil yoğunluğu
İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda tatil yoğunluğu
LGS yolunda kaza: 1'i ağır, 4 yaralı
LGS yolunda kaza: 1'i ağır, 4 yaralı
Amasya'da dolu zararı büyük
Amasya'da dolu zararı büyük
Hangi Resmî Tatilde Nereye Gitmeli?
Hangi Resmî Tatilde Nereye Gitmeli?
'Mavi Melekler' gönüllü hasta bakımı yapıyor
'Mavi Melekler' gönüllü hasta bakımı yapıyor
150 yıl sonra göründü, özel korunmaya alındı
150 yıl sonra göründü, özel korunmaya alındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans