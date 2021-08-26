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HER ÇOCUK AHŞAP OYUNCAKLA OYNAMAYI HAK EDİYOR

Çocuklarımız doğduğu andan itibaren gelişmeye öğrenmeye ve taklit etmeye başlar. 0-3 yaş arasındaki çocuklarımız ilk önce anne ve babasından gördüklerini taklit eder ve öğrenir. Sonrasında ise devreye oyuncaklar girer. Eğlenirken öğrenmek, öğrenirken de gelişmek için çocuklarımıza envayiçeşit oyuncak alırız. Cihangir oyuncak atölyesi el yapımı oyuncaklarla çocuklara yeni bir dünya vadediyor. Oyuncaklarımızda bambu, akçaağaç, mua gibi doğanın bize verdiği en güzel ağaçlardan yapılıyor.

26 Ağustos 2021 Perşembe 16:54
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HER ÇOCUK AHŞAP OYUNCAKLA OYNAMAYI HAK EDİYOR

HABER: ASLAN SAYIM

Günümüzde bilinçli ebeveynler çocukları için organik ve sağlıklı oyuncakları tercih ediyorlar. Oyuncaklarımız masif ahşap ve üzerine sürdüğümüz zeytinyağı sayesinden antibakteriyel özelliğe sahip oluyor. Bu sağlıklı oyuncaklarla çocuklarımız hem öğrenip hem de eğleniyor. Biz farkında olmasak da doğanın kendisi tamamen insan sağlığı için çalışır.

Oyuncaklarımız el yapımıdır

Oyuncak bir eğlence aracı değil eğitim materyalidir. Ahşap oyuncaklar çocuklarımızın gelişimi için çok önemlidir. Oyuncaklarımız el yapımıdır. Hiçbir kimyasal kullanılmadan tasarlanmıştır. Renklendirici boya kullanılmamıştır.

Bizim hikayemiz

Biz anne ve baba olarak bebeğimize en iyi, en güzel oyuncağı seçemedik kendimiz yapalım dedik ve 3 yıl önce yola çıktık. Daha iyisini, daha sağlıklısını nasıl yaparız diye çıktığımız bu yolda şimdi profesyonel şekilde üretim yapan sevimli bir oyuncak atölyemiz var. Oğlumuz Cihangir Ali artık bizim yaptığımız sağlıklı arabalar, mink atlar, tırlar ve birbirinden eğlenceli hayvan figürleriyle oynuyor. Biz her çocuğun sağlıklı oyuncaklarla büyümesi için sürecimizi, hayatımızı değiştirdik.

Neden Ahşap Oyuncak

Ahşap oyuncaklar her yaştan çocuklar için uygundur.

Ahşap oyuncaklar uzun ömürlüdür.

Ahşap oyuncaklar yaratıcılığı teşvik eder.

Ahşap oyuncaklar çocukların problem çözme becerilerini desteklemek için idealdir.

Ahşap oyuncak sağlıklıdır. Ahşap oyuncaklar, genellikle oyuncaklarda bulunan plastik ya da diğer toksinleri içermez.

Çocuğunuz ahşap oyuncakla birebir fiziksel etkileşime girer.  Bazı plastik oyuncaklardaki gibi sadece bir düğmeye tıklayıp ardından oturup izlemez. Çocuğunuz ahşap oyuncağın parçalarını eliyle çeker, iter, döndürür ya da bağlar buda çocuklarda daha aktif bir akıl geliştirir.

Ahşap oyuncak, doğal malzemelerden yapılmış ve dolayısıyla çocuğunuz için daha güvenlidir.

Ahşaba dokunmak vücuttaki elektriği alır rahatlatır.

Ahşap oyuncağın dokusunu hissetmek, elinde tutmak değer verdiğimiz ahşap oyuncağın kaynağına, yani ağaca, doğaya değer vermemize sebep olur. Her şeyin bir kaynağının, dönüşümünün olduğunu çocuğa aktarmak için bir araçtır.

Çocuk tarafından pil, plastik küçük parçalar yutulması zararlı veya ölümcül olabilir. Ahşap oyuncaklarda böyle bir tehlike söz konusu değildir.

Ahşap oyuncak dayanıklıdır, bozulmaz, kırıldığında yapıştırmanız, rengini değiştirmeniz mümkündür.

Ahşap oyuncaklar farklı yaş gruplarına birden hitap eder.

Ahşap oyuncak nesilden nesile geçer. Plastiklerin geri dönüşümü zor olsa da plastik oyuncaklar çoğu zaman kırılır ya da zarar görüp atılır. Ancak ahşap oyuncaklar eskidikçe çok değerlidir.

Ahşap oyuncak geri dönüşümlüdür. Özellikle ahşap oyuncak yapımı için ağaç kesmeye gerek yoktur. Budanmış ağaçlardan da ahşap oyuncak yapılır.

Önce Vatan Gazetesi

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HER ÇOCUK AHŞAP OYUNCAKLA OYNAMAYI HAK EDİYOR
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