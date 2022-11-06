HER BİRİMİZ ATATÜRK

ASLI M. SARI

İzmir’in kuzeyinde çok hızlı gelişen bölgelerinden Ulukent ve Egekent 2’ de Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi’ni bünyesinde bulunduran İzbilim Koleji; Ölümünün 84.yılında 141.yaşını yaşıyormuş gibi varlığını hissettiğimiz ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü öğrencilerinin sahneye koyduğu, öğretmenlerinin öğrencilerle birlikte rol aldığı, unutulmaz bir oratoryo ile anmaya hazırlanıyor.

İzbilim Koleji öğrencileri ve öğretmenleri ulu önder Atatürk’ün fikirlerini, emel ve gayretlerini bir kez daha hatırlatmak, Atamıza minnet sunmak, Atamızın emanet bıraktığın istiklal ve cumhuriyete daha sıkı sarılmak, manevi evlatları olarak yarım kalan mücadelesini sürdürmek, kaldığı yerden medeniyet meşaleni daha ileriye taşımak için bu duygu ve düşüncelerle hazırladıkları oratoryoda ilkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar öğrenciler ve öğretmenler görev alacak, ege üniversitesinden hocalar ve gaziler katkı sağlayacak “her birimİZ Atatürk” adlı oratoryo ile Atatürk anılacaktır.

Atatürk gibi yüce bir varlığın önderliğinde yetişen ve bugünlere kavuşan mutlu çocuklar ve mutlu öğretmenler ışığını, inancını ellerinde geldiğince İzmir halkına hissettirmeye çalışacaktır.

Atatürk’ün gösterdiği yolda ve bilimin izinde kuşaklar yetiştirmeyi hedefleyen İzbilim Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Esra Yıldırım tarafından senaryosu yazılan ve sahneye uyarlanan oratoryo 11 Kasım 2022 tarihinde Deniz Baykal Kültür Merkezinde izleyicilerle buluşacak.

Sayın Yıldırım 2 aydır üzerine çalıştıkları anma töreni hakkında şunları söyledi;

“Öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız “Her BirimİZ Atatürk” oratoryosunda Atatürk’ün doğumundan vefatına kadar olan sahneler drama tadında görsellik içeren müziklerle desteklenen bir etkinlik olacak. Sahnede 47 öğrenci ve 9 öğretmenin rol aldığı bu oratoryo, yaklaşık olarak 55 dakika sürecektir. İlkokul 1.sınıftan lise 12.sınıfa kadar öğrencilerin solo görevleri, seslendirmeleri, tiyatro sahneleri yer alacak. Anma törenine Ege üniversitesi aşk-I neva topluluğu ve gazilerimiz de katkı sağlayacaktır.

10 KASIM, ATATÜRK’ÜMÜZÜN KALPLERİMİZDEKİ SONSUZ YERİNİ ALDIĞI, İÇİMİZDEN TAŞTIĞI GÜNDÜR.

Ayrıca Esra Yıldırım sözlerine ekledi “10 Kasım, Atatürk’ümüzün kalplerimizdeki sonsuz yerini aldığı, içimizden taştığı gündür. Her 10 Kasımda hep duyarız o hüznü... Ve onu çabucak geride bırakırız çünkü biliriz; hep sınıfımızda, okulumuzda, hayatımızdadır o. Bizimle dinler dersi, bizimle sevinir, üzülür bizimle... Her 10 Kasım; onu yeniden anlatırız kendimize, birbirimize… Yine öyle yaptık: Yazdık, çizdik, söyledik, anlattık, paylaştık; yan yana geldik, kol kola girdik, çok çalıştık, güzel yorulduk. Onun çabasını, uğraşını, kararlılığını, başarılarını, yorulmazlığını bir de biz anlattık. Paylaşınca başarmış sayacağız kendimizi.”

ATATÜRK'Ü VE ONUN MUAZZAM KİŞİLİĞİNİ BÜTÜN YÖNLERİYLE ANLAMALIYIZ VE ANLATMALIYIZ.

İzbilim Koleji Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Bora Karasu ise Atatürk’ü muhteşem bir oratoryo ile anmaya hazırlandıklarını belirtti ve Karasu açıklamasında şunları söyledi; “Öğrencilerimizin sahneye koyduğu, öğretmenlerimizin öğrencilerimizle birlikte rol aldığı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk 'ü lirik, epik, dramatik bir oratoryo ile anmaya hazırlanıyoruz. Bu kısacık zamanda elbette Atatürk'ü anlatmanın imkânı yoktur. Şurası bir gerçektir ki hakkında binlerce kitap yazılan; sayısız araştırmalara, makalelere konu olan Atatürk'ü ve onun muazzam kişiliğini bütün yönleriyle anlamalıyız ve anlatmalıyız.; çünkü o yeryüzüne bir insan olarak gelmiş, bir cihan olarak gitmiştir. Hiç kimse bu muzaffer general, bu yılmaz devrimci, bu kahraman insan, bu halkçı lider kadar kendi ulusunun kalbine yakın olamamıştır.”

KARŞIYAKA DENİZ BAYKAL KÜLTÜR MERKEZİ’NDE 11 KASIM 2022 SAAT 19:30 DA

İzbilim Koleji öğretmen ve öğrencilerinin düzenleyeceği izleyenlere de his dolu anlar yaşatması beklenen oratoryo Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde 11 Kasım 2022 saat 19:30 da sahnelenecek, @izbilimkoleji Istagram sayfasından canlı yayınlanacak ve ardından İzbilim Kolejinin youtube kanalından izlenebilecek. Tüm İzmirlilerin İzlemesini öneriyoruz.