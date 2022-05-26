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Her ay bir kıyıyı temizleyen Rus aktivistler Şile sahillerini temizlediler

Anastasia Kozlova ve Alla Yetishen’in kurduğu Türkiye’de yaşayan ve Rus’ça konuşan Zdesvse.com adlı portalın okuyucularından oluşan topluluk bu ay İstanbul’un incisi olan Şile kıyılarını temizlediler.

26 Mayıs 2022 Perşembe 14:35
Her ay bir kıyıyı temizleyen Rus aktivistler Şile sahillerini temizlediler

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
 

Geçtiğimiz gün «Zdesvse Eko yürüyüş» projesi kapsamında Türkiye'de yaşayan (çoğu Türk vatandaşı olan) bir grup gönüllü, Şile Sofular'da Karadeniz sahilini temizledi.

Aylık eko-yürüyüşlerine, Zdesvse portalın okuyucularından oluşan, uzmanları katılıyor, aralarında öğretmenler, gazeteciler, çevirmenler, avukatlar, psikologlar, aktrisler, sanatçılar bulunan grup her ay istanbulun farklı bir kıyı kasabasında hem piknik yapıyorlar hemde kıyılardaki çöpleri toplayarak çevre kirliliğine dikkat çekmeye çalışyorlar. Grubun içinde bulunan ve bütün etkinliklere katılan Şarkıcı, ve oyuncu Eva Svetlovich "Asla suçlayacak birini aramıyoruz, şu ya da bu çöpü kimin bıraktığı ya da neden yaptığı umurumuzda değil. Türkiye'de yaşıyoruz ve bizim için önemli olan tek şey gönüllülerle birlikte bu çöpleri alıp ayrıştırıp geri dönüşüme gönderebilmemiz. Dedi

Zdesvse.com portalının kurucuları Anastasia Kozlova ve Alla Yetishen; Bu tür eko-yürüyüşlerin her birinin kendi maliyeti vardır. Örneğin 38 kişilik bir ekiple Şile'ye gitmek için büyük bir otobüse, çöp poşetlerine, temizlik aletlerine, eldivenlere vb. ihtiyacınız var. Bu kez gönüllülere, Rusça konuşan emlakçılarla çalışan Expert Property emlak ajansı yardım etti. Bir ormanı veya bir deniz kıyısını temizlemek, kendini temizlemektir. Bu en iyi terapi, en iyi spor, etkili hissetmek için en iyi fırsattır. Dediler

Son Güncelleme: 26.05.2022 14:40
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