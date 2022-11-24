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Her 10 kişiden 7’si taze meyve ve sebzelerin pazarlarda olduğunu düşünüyor

24 Kasım 2022 Perşembe 13:58
Her 10 kişiden 7’si taze meyve ve sebzelerin pazarlarda olduğunu düşünüyor

İSTANBUL - Pazar tezgahlarından online sipariş verilmesini sağlayan mobil uygulama Pazardan, 2022 Kullanıcı Davranış Araştırması’nı yayımladı. Araştırmaya göre, her 10 kişiden 7’si en taze meyve ve sebzelerin semt pazarlarında bulunduğunu düşünürken, yüzde 71’i ise yalnızca hazır gıda ürünlerini değil, semt pazarlarındaki meyve ve sebze alışverişlerini de çevrimiçi uygulamalar aracılığıyla yapabilmek istiyor. 


 

Pandeminin ardından giderek yaygınlaşan sağlıklı yaşam trendi, tüketicileri gıda alışverişlerinde taze sebze ve meyveye yönlendiriyor. Geliştirdiği uygulamayla birlikte pazar tezgahlarındaki taze ürünleri alarak doğrudan tüketiciye teslim eden Pazardan ise geçtiğimiz günlerde yayınladığı ve İstanbul’da 200 kadın tüketiciyle gerçekleştirdiği 2022 Tutum ve Davranış Araştırması’nda tüketicilerin gıda alışverişlerindeki değişen alışkanlıklarına ve tercih kriterlerine ışık tutuyor. Farklı yaş, meslek ve eğitim gruplarından kişilerin katıldığı araştırmada tüketicilerin alışverişlerini en çok nerelerden yaptıkları ve çevrimiçi alışveriş kanallarına ilişkin görüşleri de ele alınırken, buradan yola çıkarak meyve ve sebze alışverişlerinde gelecek dönemde benimsenebilecek davranış modellerinin de izi sürülüyor. 


 

HER 10 KİŞİDEN 7’Sİ EN TAZE MEYVE VE SEBZELERİN SEMT PAZARLARINDA BULUNDUĞU DÜŞÜNÜYOR 


 

Araştırmada katılımcılara hangi sıklıkla meyve ve sebze tükettikleri sorulduğunda kişilerin yüzde 54’ü bu soruya her gün cevabını verirken, yüzde 23’ü de haftada 4 ila 5 kez şeklinde yanıtlıyor. Son 3 yılda meyve ve sebze tüketimini artırdığını belirterek yüzde 18’lik bir paya sahip olan kişiler de bu artışın sağlıklı bir yaşam arzusundan kaynaklandığını söylüyor. Katılımcıların %40’ı meyve ve sebze alışverişinde fiyat avantajını ikinci planda tuttuğunu öne sürüyor ve alışverişlerinde en önemli kriterin ‘tazelik’ olduğunu aktarıyor. Pazardan’dan edinilen bilgilerden hareketle bu noktada 10 kişiden 7’si en taze meyve ve sebzelerin üreticiden yola çıkarak doğrudan tüketiciye ulaştırıldığı yerler olan semt pazarlarından satın alınabileceğini bildirirken, alışverişlerini bu tezgahlardan yapıyor. 


 

KATILIMCILARIN YÜZDE 71’İ MEYVE VE SEBZE ALIŞVERİŞLERİNİ DE ÇEVRİMİÇİ YAPMAK İSTİYOR 


 

Pazardan tüketici alışkanlıklarını incelediği araştırmada, dijitalleşmenin bu davranışlar üstündeki etkisine de mercek tutuyor. Buna göre tüketicilerin 3’te ikisi alışverişlerini artık çevrimiçi kanallar aracılığıyla gerçekleştiriyor. Alışverişlerin çevrimiçi uygulamalara kaymasının nedenlerinin ilk sırasında ise bu uygulamaların zaman tasarrufu yaratması yer alırken, sıralamayı bu uygulama ya da platformların indirim veya kampanyalar oluşturmaları takip ediyor. Açıklanan verilere göre tüketicilerin yüzde 71’i de yalnızca hazır gıda ürünleri değil, semt pazarlarındaki meyve ve sebze alışverişlerini de artık çevrimiçi uygulamalar aracılığıyla yapabilmek istiyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pazar TezgahıTaze Meyve Ve Sebze
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