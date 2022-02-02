'HAYDİ' ile 31 bin 17 ihbara müdahale edildi

ANKARA - EMNİYET Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2020 yılında kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timlerinin çevre, doğa ve hayvanlara yönelik suçlarla etkin mücadele edebilmesi için hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulamasını 183 bin 100 kişi indirdi. Uygulama üzerinden şimdiye kadar yapılan 31 bin 17 ihbara müdahale edildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, 2021 yılında ülke genelinde jandarma bölgesinde HAYDİ üzerinden yapılan 2 bin 468 ihbarın 66'sına müdahale etti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 2020 yılında çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçların engellenmesi, suç faillerinin yakalanabilmesi amacıyla emniyet ve jandarma teşkilatı bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimleri kuruldu. 81 ilde 2 bin 500 personel ve 171 tam donanımlı araç ile çalışan birimlerin, çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçlarla daha etkin mücadele edebilmesi ve vatandaşın da bu mücadeleye ortak olabilmesi amacıyla HAYDİ mobil uygulaması hayata geçirildi. Uygulamayı 5 Ocak 2022 tarihi itibarıyla ülke genelinde 183 bin 100 kişi indirdi. Uygulama üzerinden şimdiye kadar yapılan 31 bin 17 ihbara müdahalede bulundu.



SOKAK HAYVANLARINI BESLİYORLAR



Ankara İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, 2021 yılında ülke genelinde jandarma bölgesinde HAYDİ üzerinden yapılan 2 bin 468 ihbarın 66'sına müdahale etti. Ekipler, hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele ederken, sokak hayvanlarının bakım ve beslenmelerine de destek oluyor. Aralarında kadın jandarmaların da bulunduğu ekipler özellikle karla kaplı bölgelerde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yemleme çalışması da yapıyor. Ekipler, hayvanların yanında çevreye karşı işlenen suçlara yönelik de denetim ve ceza uygulaması faaliyetlerinde bulunuyor. Son 5 yılda 153 işletmeye çevre suçları ve diğer suçlardan 17 milyon 554 bin 924 TL idari yaptırım uygulandı.



'HAYDİ ÜZERİNDEN İHBAR YAPABİLİRLER'



Ankara İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Komutanı Kıdemli Başçavuş Tubay Sandal, "Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen fiiller ve suçlarla ilgili Türk Ceza Kanunu’nda, Kabahatler Kanunu'nda, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki ilgili maddelerle ilgili adli ve idari işlemler sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızı daha duyarlı hale getirmek maksadıyla 28 Temmuz 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığınca HAYDİ uygulaması hayata geçirilmiştir. Vatandaşlarımız bu uygulamayı cihazlarına indirebilir. HAYDİ uygulamasından ihbarları yapabilirler. Bu uygulama vasıtasıyla gönderilen ihbarlar, 112 acil çağrı merkezi tarafından çevre, doğa ve hayvanları koruma timlerine iletilmektedir. Timlerimiz de gelen ihbarları gecikmeksizin olay mahalline giderek çözüme kavuşturmaktadır" diye konuştu.



'BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ YÜRÜTÜYORUZ'



Ankara İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Uzmanı Özge Erbasan ise, "Çevre Kanunu kapsamında atıkların düzenli bir şekilde toplanıp geri dönüşüme gönderilmesi, hava, su, toprak kirliliğinin önlenmesi, nesli tehlike altında olan canlıların korunması amacıyla sorumluluk bölgemizdeki fabrikaların ve üretim tesislerinin kontrollerini koordineli bir şekilde diğer kurumlarla yapmaktayız. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda çalışan tüm personelimizin mevzuatlar açısından çevre suçlarında hareket tarzlarının nasıl olması gerektiği hakkında da bilgilendirme faaliyetleri yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.