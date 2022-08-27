HAYATINIZDAN DOĞRU ENERJİ EKSİK OLMASIN

HABER: ZAFER TOPRAK
Hayatımız da ki tüm Negatif olaylar ve durumlar bizlerin bilinçaltımızdaki kodlar,inançlar,yargılar, korkulardan kaynaklanmaktadır.
İlişkileri şifalandırmak, maddi manevi bolluk berekete ulaşmak, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmek Nefes /Bilinçaltı/Enerji seanslarımızla çok kolay… Sizleri blokajlarınızdan arındırıyorken ,
Uluslarası eğitimlerimiz ile de yolu öğretiyoruz…
Kısaca bir şiir ile size açıklayayım
Hayat bir incir ağacı gibi
Tane tane işlersin hayatını
Hiçbirine önemsiz diyemezsin ki
Onlar senin parçan
Onlar senin hikayen
Gel senin hikayeni en güzel şekilde olmasına vesile olalım,bir olalım…
Kalplere dokunmak böyle bir şey olsa gerek…
Nakış nakış işleyelim ilahi sevgiyi
Karanlıktan özgürleşip,içimizdeki ışığı açığa çıkaralım…
Ne dersin, var mısın?
Varım diyorsan Seni Spica Yaşam ailesine bekliyorum .
Özgün uygulamalarımızla hızlı sonuçlarla kendi içindeki yaraları şifalandırmak,öze doğru giderken kullanacağın araçları sana veriyoruz…
Yolda ne gerekiyorsa hepsi sende…
Sen sadece çabala,niyetini temiz tut…
Kalbinde bir an olsun Yaradan’ın sevgisinden ayrılma yeter…
İşte bu kadar basit …
Gel Tanış Olalım
Gel bir olalım..
Melek özen
Spica Yaşam DANIŞMANLIK
Kurucu/Nefes Enerji Beden Eğitmeni
İletişim: 0501 201 74 44
Web: www.spica.com.tr