HAYATINIZDAN DOĞRU ENERJİ EKSİK OLMASIN

HABER: ZAFER TOPRAK

Hayatımız da ki tüm Negatif olaylar ve durumlar bizlerin bilinçaltımızdaki kodlar,inançlar,yargılar, korkulardan kaynaklanmaktadır.

İlişkileri şifalandırmak, maddi manevi bolluk berekete ulaşmak, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmek Nefes /Bilinçaltı/Enerji seanslarımızla çok kolay… Sizleri blokajlarınızdan arındırıyorken ,

Uluslarası eğitimlerimiz ile de yolu öğretiyoruz…



Kısaca bir şiir ile size açıklayayım





Hayat bir incir ağacı gibi

Tane tane işlersin hayatını

Hiçbirine önemsiz diyemezsin ki

Onlar senin parçan

Onlar senin hikayen

Gel senin hikayeni en güzel şekilde olmasına vesile olalım,bir olalım…

Kalplere dokunmak böyle bir şey olsa gerek…

Nakış nakış işleyelim ilahi sevgiyi

Karanlıktan özgürleşip,içimizdeki ışığı açığa çıkaralım…

Ne dersin, var mısın?

Varım diyorsan Seni Spica Yaşam ailesine bekliyorum .



Özgün uygulamalarımızla hızlı sonuçlarla kendi içindeki yaraları şifalandırmak,öze doğru giderken kullanacağın araçları sana veriyoruz…

Yolda ne gerekiyorsa hepsi sende…

Sen sadece çabala,niyetini temiz tut…

Kalbinde bir an olsun Yaradan’ın sevgisinden ayrılma yeter…

İşte bu kadar basit …

Gel Tanış Olalım

Gel bir olalım..



Melek özen

Spica Yaşam DANIŞMANLIK

Kurucu/Nefes Enerji Beden Eğitmeni

İletişim: 0501 201 74 44

Web: www.spica.com.tr