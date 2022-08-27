Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.146,10
ALTIN
1.015,90
DOLAR
18,17
STERLİN
21,38
EURO
18,13
Atılım Üniversitesi Akademik Personel alacak
Atılım Üniversitesi Akademik Personel...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 39...
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi alıyor
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi...
Yüksek Seçim Kurulu 48 Zabıt Katibi ve 5 Hizmetli alacak
Yüksek Seçim Kurulu 48...
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

HAYATINIZDAN DOĞRU ENERJİ EKSİK OLMASIN

27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:34
HAYATINIZDAN DOĞRU ENERJİ EKSİK OLMASIN

HABER: ZAFER TOPRAK

Hayatımız da ki tüm Negatif olaylar ve durumlar bizlerin bilinçaltımızdaki kodlar,inançlar,yargılar, korkulardan kaynaklanmaktadır. 
İlişkileri şifalandırmak, maddi manevi bolluk berekete ulaşmak, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmek  Nefes /Bilinçaltı/Enerji seanslarımızla çok kolay… Sizleri blokajlarınızdan arındırıyorken ,
Uluslarası eğitimlerimiz ile de yolu öğretiyoruz…

Kısaca bir şiir ile size açıklayayım


Hayat bir incir ağacı gibi
Tane tane işlersin hayatını
Hiçbirine önemsiz diyemezsin ki
Onlar senin parçan
Onlar senin hikayen
Gel senin hikayeni en güzel şekilde olmasına vesile olalım,bir olalım…
Kalplere dokunmak böyle bir şey olsa gerek…
Nakış nakış işleyelim ilahi sevgiyi
Karanlıktan özgürleşip,içimizdeki ışığı açığa çıkaralım…
Ne dersin, var mısın?
Varım diyorsan Seni Spica Yaşam ailesine bekliyorum .

Özgün uygulamalarımızla hızlı sonuçlarla kendi içindeki yaraları şifalandırmak,öze doğru giderken kullanacağın araçları sana veriyoruz…
Yolda ne gerekiyorsa hepsi sende…
Sen sadece çabala,niyetini temiz tut…
Kalbinde bir an olsun Yaradan’ın sevgisinden ayrılma yeter…
İşte bu kadar basit …
Gel Tanış Olalım
Gel bir olalım..

Melek özen 
Spica Yaşam DANIŞMANLIK 
Kurucu/Nefes Enerji Beden Eğitmeni
İletişim: 0501 201 74 44
Web: www.spica.com.tr

Anahtar Kelimeler:
HAYATINIZDAN DOĞRU ENERJİ EKSİK OLMASIN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAZETEMİZE BİR ÖDÜL DAHA
GAZETEMİZE BİR ÖDÜL DAHA
TÜRK OCAKLARININ KURULUŞ EFSANESİ
TÜRK OCAKLARININ KURULUŞ EFSANESİ
Poligonda Atış Eğitimleri
Poligonda Atış Eğitimleri
BAŞAK BURCUNDA YENİ AY
BAŞAK BURCUNDA YENİ AY
Tuz Gölü'ne borularla taşınan su, flamingolara can oldu
Tuz Gölü'ne borularla taşınan su, flamingolara can oldu
Alman kurt köpeği 'Leo' günde 1,5 saat rafting yapıyor
Alman kurt köpeği 'Leo' günde 1,5 saat rafting yapıyor
Türkiye’de kebap üstadı Fikret Yılmaz
Türkiye’de kebap üstadı Fikret Yılmaz
9 Eylül'ün 100'üncü yılında, 100 saatle rekoru hedefliyor
9 Eylül'ün 100'üncü yılında, 100 saatle rekoru hedefliyor
Su sıcaklığı 1 derece düştü, Belek'te caretta caretta yuvaları yüzde 61 azaldı
Su sıcaklığı 1 derece düştü, Belek'te caretta caretta yuvaları yüzde 61 azaldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول