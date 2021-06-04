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HAYATIN İÇİNDE ‘ÖZELİM’

eTWİNNİNG PROJEMİZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR!

04 Haziran 2021 Cuma 16:50
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HAYATIN İÇİNDE ‘ÖZELİM’

BURSA

HATİCE DURDU

Bursa/ Osmangazi İnönü Orta Okulu Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni Melek ER’İN kurucu ortaklığını yaptığı Hayatın İçinde ‘ÖZELİM’ eTwinning Projesi Bursa, Adana ve Slovenya’dan 9 Öğretmen ve Özel Gereksinimli öğrencilerin katılımları ile yürütülmektedir.

AMACIMIZ! 

Özel Eğitim Öğretmeni Melek Er; Hayatın içinde ‘’ÖZELİM’’ eTwinning Projesini kurmaktaki amaçlarının; Özel gereksinimli bireylerin, özbakım, bağımsız yaşam ve sosyal yaşam becerilerini başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan, bağımsız olarak yapabilen, özgüveni gelişmiş, toplum içinde var olduklarının farkında olan mutlu bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerini amaçladıklarını ifade etti.

YAŞAM BECERİLERİ 

Hayatın içinde ‘’ÖZELİM’’ eTwinnig Projesi kapsamında özbakım  ve bağımsız yaşam becerileri olarak; el-yüz yıkama, diş fırçalama, sofra kurma, yemek servis etme, bağımsız yemek yeme, sofrayı kaldırma, tabakları ve bardakları bulaşık makinesine dizme ve yıkama gibi becerilerin yanımda marketten ihtiyacını alıp ücretini ödeyebilme, postaneden faturalarını yatırabilme, trafik kurallarına uyma gibi sosyal yaşam becerilerini yaparak ve yaşayarak bu becerileri kazandırma çalışmalarımıza devam ediyor olacağız diyerek sözlerine son verdi. 

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