“HAYALLER GERÇEK OLSUN" DERNEĞİ HATAY’DA OKUL YAPTIRACAK

HABER: AZİZ KARATAŞ

"Hayaller Gerçek Olsun" Derneği deprem bölgesine yapacağı iyilik hareketiyle eğitime ışık olmaya hazırlanıyor. İftar yemeği ile birlikte yardım kampanyası düzenlenen geceye Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Nazan Savaş’ta katıldı.

Menüsü Sayın Dr. Ender Saraç tarafından hazırlanan iftar davetinde Hatay ilimizde okul yaptırmak için yardım davetine, Talat Bulut, Ece Vahapoğlu, Burak Akan, Eser Cevahir ve Ender Saraç ve Hayaller Gerçek Olsun derneğinin kurucuları Ebru Gizem Cevahir, Gözde Dizdar, Lerzenur Elik, Yıldız Mimaroğlu, Begüm Gürel, Demet Cizrelioğulları, Dr. Özlem Munise Kaynak, Betül Yeğin, Merve Nayman, Yudum Yeni, Hüseyin Güler tam kadro olarak.