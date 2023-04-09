Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hataylı kadın "Yıkılsak da biz buradayız" yazdıkları hasarlı evinin önünden ayrılmıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evi yıkılınca eşi ve 2 çocuğuyla çadırda yaşamlarını sürdüren Vildan Çetinkaya, enkaza yazdıkları "Yıkılsak da biz buradayız" yazısı ile memleketini terk etmemekte kararlı.

09 Nisan 2023 Pazar 12:42
3 Okunma
Hataylı kadın "Yıkılsak da biz buradayız" yazdıkları hasarlı evinin önünden ayrılmıyor
Hatay

Muradi Mahallesi'ndeki 3 katkı aile apartmanının üst katında yaşayan 31 yaşındaki Çetinkaya'nın evi, depremde ağır hasar gördü.

İki çocuğu ve eşiyle bir kısmı da yıkılan evlerinden güçlükle dışarıya çıkan Çetinkaya, evlerinin önüne kurdukları çadırda yaşamaya başladı.

Mahalledeki komşuları konteyner ve çadır kentler ile yakınlarının yanına giderken Çetinkaya ve ailesi, evlerinin hemen önündeki enkaza "Yıkılsak da biz buradayız" yazısı yazdı.

Hatıralarını bırakıp gitmek istemedi

Çetinkaya, depremde evin yerinden oynadığını hissettiklerini, ayağa kalkmakta bile zorlandıklarını söyledi.

Bütün komşularının deprem anında aşağıya indiğini anlatan Çetinkaya, "Herkes inmişti, biz inememiştik. Televizyon ünitemizin bulunduğu yerde sanki bir insan var ve eşyaları bizim üzerimize atıyormuş gibiydi. Hepsi üzerimize düştü. Kafamıza yastıklarımızı tuttuk. Yani 'Biz ölüyoruz.' dedik. Eşimle helalleştik. Sonra deprem durunca kendimizi dışarıya attığımızda evi görünce, 'Biz bu evden nasıl çıktık?' dedik." ifadelerini kullandı.

Depremin ardından komşularının mahalleden gittiğini ancak eşi ve çocuklarıyla bulundukları yeri terk etmek istemediklerini dile getiren Çetinkaya, ailesinin Arsuz ilçesinde olduğunu, onların da davet etmesine rağmen yaşadıkları yerden ayrılamadıklarını belirtti.

Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Komşularımız köylerine, başka yerlere gitti ama biz gitmedik, burada kaldık. Çünkü kendi evimizi o şekilde bırakıp, gitmek içimizden gelmedi. Orada yaşanmışlıklarımız vardı, gidemedik. Sonra buradaki enkaza bu yazıyı yazdık. Evimizin önündeki enkazın kaldırılmasını istiyoruz. Arsamızın açılması durumunda kendimize bir yaşam alanı oluşturmak istiyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayİskenderunVildanÇetinkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kars'ta kardelen ve çiğdemler çiçek açmaya başladı
Kars'ta kardelen ve çiğdemler çiçek açmaya başladı
Jandarma, Adıyaman'daki depremzede çocuklarla satranç oynadı
Jandarma, Adıyaman'daki depremzede çocuklarla satranç oynadı
Sezonu ilk açan Palandöken'de kayak keyfi nisanda da devam ediyor
Sezonu ilk açan Palandöken'de kayak keyfi nisanda da devam ediyor
Edirne'de depremzede kadınlar için yemek kursu açıldı
Edirne'de depremzede kadınlar için yemek kursu açıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul'da teravih namazı kıldırdı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul'da teravih namazı kıldırdı
Gönüllü depremzede öğretmenler çadır okullarda öğrencileri geleceğe hazırlıyor
Gönüllü depremzede öğretmenler çadır okullarda öğrencileri geleceğe hazırlıyor
Depreme kuvözde yakalanan Meryem bebek iki ay sonra ailesine kavuştu
Depreme kuvözde yakalanan Meryem bebek iki ay sonra ailesine kavuştu
Siirtliler yılda sadece 20 gün açan "ağlayan gelinler" için seferber oldu
Siirtliler yılda sadece 20 gün açan "ağlayan gelinler" için seferber oldu
Ağrı'daki Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı
Ağrı'daki Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi