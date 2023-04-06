Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.956,80
ALTIN
1.248,99
DOLAR
19,26
STERLİN
24,13
EURO
21,11
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hataylı depremzede dönerci işine kaldığı yerden çadırda devam ediyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "asrın felaketi"nde evi ve iş yeri yıkılan dönerci, kurduğu çadırda satış yapıyor.

06 Nisan 2023 Perşembe 12:16
4 Okunma
Hataylı depremzede dönerci işine kaldığı yerden çadırda devam ediyor
Hatay

Kırıkhan'da yaşayan 28 yaşındaki Ethem Boğa'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi ve döner salonu yıkıldı.

Depremde bazı yakınlarını da kaybeden Boğa, acısına rağmen geçimini sürdürmek için çarşı merkezinde yeniden satış yapmak için çadır kurdu.

Çadırda Hatay usulü döner yapan Boğa, çadırın içine ve dışına bıraktığı masalarda müşterilerini ağırlıyor.

"Kaldığımız yerden devam"

Boğa, AA muhabirine, deprem sabahı kalktıklarında hiçbir şeyinin olmadığını fark ettiğini söyledi.

O günü unutamadığını ifade eden Boğa, "Depremden önce her şeyimiz vardı. Sabah kalktık evimiz, dükkanımız yok. Hayat devam ediyor. Bakmakla yükümlü olduğum insanlar var. Hayat mücadelemize, ekmeğimize çadırda devam ediyoruz. Bir süre çadırda satış yapmaya devam edeceğim. Devletimiz de imkan verirse tekrar dükkanımızı yapacağız." dedi.

Deprem gününden beri memleketinde olduğunu dile getiren Boğa, hayatını kaybeden yakınlarının cenazesini toprağa verdikten sonra kaldıkları yerden devam ettiklerini belirtti.

Boğa, "Buraları hareketlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Ekmeğimizin peşindeyiz, çalışıyoruz"

Boğa'nın yanında çalışan döner ustası Harun Geçgin de yaşadıkları korkuyu hala üzerlerinden atamadıklarını belirtti.

Geçgin, "Ekmeğimizin peşindeyiz, çalışıyoruz. Sağ olsun devletimiz bize çadır aldı, yerimizi kurduk. Kırıkhan'ımız kısa zamanda toparlanmaya başladı. Buralardayız, gitmiyoruz, devam edeceğiz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
HataylıdönerciEthemBoğaHatayKırıkhanDeprembölgesiAsrınfelaketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çadırına "Evim huzurlu benim" yazısı asan depremzededen umut dolu mesajlar
Çadırına "Evim huzurlu benim" yazısı asan depremzededen umut dolu mesajlar
Özel öğrencilerin ellerinden çıkan kurabiyeler depremzedelerin sofrasına gönderiliyor
Özel öğrencilerin ellerinden çıkan kurabiyeler depremzedelerin sofrasına gönderiliyor
EGE’NİN DALGANI ISIRGAN OTU
EGE’NİN DALGANI ISIRGAN OTU
Türkiye'de köstebek familyasının alt türü belirlendi
Türkiye'de köstebek familyasının alt türü belirlendi
Yeni evlenen doktor çift Hatay'da depremzedeleri yalnız bırakmıyor
Yeni evlenen doktor çift Hatay'da depremzedeleri yalnız bırakmıyor
Evlat edindikten sonra otizmli olduğunu öğrendiği Yiğit'in elini 20 yıldır bırakmıyor
Evlat edindikten sonra otizmli olduğunu öğrendiği Yiğit'in elini 20 yıldır bırakmıyor
Yüzlerce endemik türün bulunduğu lagündeki bitkiler şifalı çaylara dönüşecek
Yüzlerce endemik türün bulunduğu lagündeki bitkiler şifalı çaylara dönüşecek
Kanser hastası kadınlar, umutlarını seramik objelere taşıdı
Kanser hastası kadınlar, umutlarını seramik objelere taşıdı
Kış uykusundan uyanan tarla kertenkeleleri Munzur Vadisi'nde görüntülendi
Kış uykusundan uyanan tarla kertenkeleleri Munzur Vadisi'nde görüntülendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi