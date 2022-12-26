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Hatay'da tarım işçilerinin servisi devrildi: 14 yaralı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı servis midibüsünün kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. 

26 Aralık 2022 Pazartesi 09:42
Hatay'da tarım işçilerinin servisi devrildi: 14 yaralı

HATAY, (DHA)- HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı servis midibüsünün kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. 

Kaza, sabaha karşı Altınçağ ile Yeniyurt mahalleri arasında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen servis midibüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 işçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
HatayTarımIşçileriServisYaralıDörtyol
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