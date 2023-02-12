Hatay'da kurtarılan Hazal iyileşiyor

Mersin (AA)

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 72 saat sonra annesiyle kurtarılan 5 yaşındaki Hazal Güner'in tedavisi Mersin'de sürüyor.

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan Sultanevler Sitesi'nde bir blokun enkazından çıkarıldığında su içmek isteyip istemediği sorusuna "Yok, daha muayene olmadım" yanıtını veren Hazal ile annesi Betül Güner, Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Anne ile kızının sağlık durumu, deprem sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan babası, dayısı ve yakınları tarafından takip ediliyor.