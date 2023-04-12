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Hatay'da konteyner atölyede depremzedelere kuaför hizmeti sağlanıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulan konteyner atölyede kadınlara kuaför hizmeti veriliyor.

12 Nisan 2023 Çarşamba 14:15
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Hatay'da konteyner atölyede depremzedelere kuaför hizmeti sağlanıyor

HATAY AA- Barbaros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatma Dursun tarafından başlatılan ve Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen proje, depremzedelere moral oluyor.

Kadınlara kuaför hizmeti verilen konteyner atölyedeki çalışmalara destek veren öğrencilerden Büşra Emen, projeden haberdar olunca depremzedeler için bir şeyler yapmak istediğini söyledi.

Kadınların saçlarını yıkadıklarını, kestiklerini ve boyadıklarını aktaran Emen, "Çocuklara da yüz boyama gibi işlemler yapıyoruz. Onların buradan mutlu ayrıldıklarını görmek, bizi çok mutlu ediyor. Umarım en kısa sürede bu zorlu günleri atlatacağız." diye konuştu.

Okulun Güzellik ve Saç Bakım Öğretmeni Öznur Burkay, depremin üçüncü haftasından itibaren ihtiyacı olan herkese hafta sonları da dahil hizmet vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

İnsanlara psikolojik açıdan destek olmak istediklerini anlatan Burkay, "Genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeden herkese destek oluyoruz." dedi.

Atölyede saç bakımı yaptıran depremzede Fevziye Arslan ise verilen hizmetten memnun kaldığını kaydetti.

AA

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Konteyner Atölyede Depremzedelere Kuaför Hizmeti S
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