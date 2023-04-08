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Hatay'da depremde ölen kadın çiftçinin ürünleri gönüllüler sayesinde tarlada kalmadı

Hatay'da depremde hayatını kaybeden 63 yaşındaki üretici Hayat Mutlu'nun diktiği ürünleri toplayarak satan gönüllüler, sağladıkları gelirle aileye bu zor günlerinde yardımcı oldu.

08 Nisan 2023 Cumartesi 18:50
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Hatay'da depremde ölen kadın çiftçinin ürünleri gönüllüler sayesinde tarlada kalmadı
Hatay

Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Mutlu, 60 yaşındaki eşi Muhittin Mutlu'nun kronik rahatsızlıkları nedeniyle geçimini iki sera ve komşusundan kiraladığı 4 dönüm alana diktiği ürünlerle sağladı.

Depremde, zemininde yaşadıkları üç katlı binanın çökmesi sonucu enkazda kalan kadın yaşamını yitirdi, eşi ise yaralı kurtuldu. Bir süre tedavi gören Muhittin Mutlu, eşinin vefatının 40'ıncı gününde kalp krizi geçirdi.

Hatay'daki müdahalenin ardından Mersin'deki özel hastaneye başvuran Mutlu, 17 gün yoğun bakımda kaldı. Adana'dan gelen kalp damar cerrahisi doktorlarınca Mutlu'nun operasyonları gerçekleştirildi.

Bu süreçte sera ve tarlada yetişen ıspanak, pırasa, yeşil soğan, sarımsak, maydanoz, marul gibi ürünlerin hasadı için Hatay'da depremlerde yaralanan, yakınlarını kaybeden veya sağlık problemleri nedeniyle ürününü hasat edemeyenlere destek olmak için kurulan, farklı meslek gruplarından 35 kişilik gönüllü grubu, aileyle iletişime geçti.

Gönüllüler, Kıbrıs'ta fırın işleten oğlu Semir Mutlu ile görüşerek kadının tarla ve serasındaki ürünleri toplayıp hayırseverlerin gönderdiği parayla satın aldı. Ürünler, çadırlarda kalan depremzedelere dağıtıldı, ücreti ise ailenin hesabına yatırıldı.

"Yaralarımızı hep birlikte saracağız"

Semir Mutlu, AA muhabirine, annesinin alın teriyle ürettiği ürünler sayesinde zorluk çekmediklerini, iki kardeşiyle Kıbrıs'ta yaşadıklarını, ağabeyinin yurt dışında olduğunu söyledi.

Annesini depremde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Mutlu şunları kaydetti:

"Depremzedeler olarak bizim yaralarımıza merhem olmak isteyen, elini uzatan tüm hayırseverlere teşekkür ederim. Gönüllüler varlığıyla can ve mal kaybı olan bizlerin yaralarını sarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Benim gibi mağdur düşen herkesin yaralarına merhem olmaya çalışıyorlar. Yardım eden ekiplerden Allah razı olsun, iyi ki varlar. Mağdur çiftçilere destekte bulunacağız, yaralarımızı hep birlikte saracağız."

Sebze ve yeşillikleri toplayan gönüllülerden Sinem Kayıkçı da depremden etkilenen çiftçi ailelere ulaşmaya çalıştıklarını, gerçekten ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini dile getirdi.

Vefat eden Hayat Mutlu'nun tarlasındaki ürünleri 4-5 günde topladıklarına değinen Kayıkçı, "Bu annemiz arazi kiralamış ve geçimini buraya ektiği ürünlerden sağlıyordu. Çıkardıkları ürünleri pazarda satıyor, hem ailesinin geçimini sağlıyor hem çocuklarını bu şekilde büyütmüş, evlendirmiş." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
HataySamandağDepremzedeçiftçiHayatMutlu
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