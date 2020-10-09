Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1157
ALTIN
488.206
DOLAR
7.9066
STERLİN
10.2622
EURO
9.3215
Ermeni Kurmay Albay ağır yaralandı
Son Dakika
Ermeni Kurmay Albay ağır yaralandı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan istifa sinyali
Son Dakika
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan istifa sinyali
Rusya gerilime el attı
Son Dakika
Rusya gerilime el attı
Tuma Çelik ile ilgili karar Resmi Gazete'de
Son Dakika
Tuma Çelik ile ilgili karar...
Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Son Dakika
Bakan Koca, 6 ilin sağlık...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hastalığı nedeniyle tanıştığı kudret narını üretmeye başladı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçirdiği mide rahatsızlığının ardından ülser teşhisi konulan Musa Karaduman, hastalığını kudret narı sayesinde yendi. Ardından kudret narı üretmeye başlayan Karaduman, "Koronavirüs günlerinde de oldukça faydalı bir meyve" dedi.

09 Ekim 2020 Cuma 09:10
7 Okunma
Hastalığı nedeniyle tanıştığı kudret narını üretmeye başladı

Anavatanı Hindistan olan ve genellikle ilaç sanayisinde kullanılan kudret narı, Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişiyor. Türkiye'de Bursa, Yalova ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilen kudret narı özellikle Alanya ve çevresinde de sıkça görülüyor. Sarmaşık türü olan bu bitki, bakımı konusunda da çiftçiyi hiç zorlamıyor.

HASTALIĞI NEDENİYLE TANIŞTI

İnsan sağlığına faydası olduğu ve çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği söylenen kudret narının üretimiyle birkaç yıldır ilgilenen Musa Karaduman, bu meyveyle yaşadığı rahatsızlık sonucu tanıştığını anlattı. Kendisine birkaç yıl önce mide kanseri tanısı konduğunu, daha sonra rahatsızlığının ülser olduğunun anlaşıldığını söyleyen Karaduman, tavsiye üzerine tanıştığı kudret narını üretmeye karar verdiğini anlattı. Karaduman, "Bir rahatsızlık geçirdim, ondan dolayı bu işe girmiş oldum. Sonrasında da üretimi biraz genişlettik. Oldukça faydalı bir meyve. Daha fazla insana ulaşabilmesi için kendi bireysel çabalarımız da var. Bir mide rahatsızlığı geçirdim hatta 'mide kanserisiniz' denildi. Daha sonra baktılar ki ülsermiş. Kudret narıyla bunun üstesinden geldim. Şimdi çok sağlıklıyım Allah'a şükür" dedi.

'OLDUKÇA FAYDALI BİR MEYVE'

Raf ömrü çok az olan kudret narının artık Alanya'da da çok kişi tarafından yetiştirilmeye başlandığını aktaran Karaduman, "Alanya'nın birçok yerinde yetişiyor. Eskiden de bizde birkaç kök de olsa bulunuyordu. Burada hemen hemen her evin önünde vardır. Ama ben daha fazla kişiye ulaşsın, daha fazla insan bundan faydalansın diye biraz gözü kapalı girdim bu işe. Koronavirüs günlerinde de oldukça faydalı bir meyve" diye konuştu.

'BİRÇOK HASTALIĞA ÇOK İYİ GELİYOR'

Alanya Hal Komisyoncuları Derneği'nin tropik meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hilmi Sevilgen de kudret narı hakkında bilgi verdi. Sevilgen, "Kudret narı getiri olarak çok faydası olmuyor gibi gözüküyor, bunun sebebi raf ömrünün çok kısa olmasıdır. Üretici bu konuda biraz sıkıntı içerisine giriyor. Kudret narı öncelikle yeşil olarak koparılıyor, birkaç gün içerisinde kendiliğinden kızarmaya başlıyor. İçinde kırmızı çekirdekleri var. Kırmızı çekirdeklerini normal meyve olarak tüketebiliyoruz ama esas faydalı olan kısmı dışındaki etidir" dedi.

'İLAÇ OLARAK KULLANILMALI'

Kudret narını bahçede üreticinin 1- 2 lira arasında sattığını söyleyen Sevilgen, "Market ve manavlarda 3-7 TL arasında dönem dönem değişen fiyatlara satılmaktadır. Direkt ihracata bizim şu an gönderdiğimiz yok. Çünkü raf ömrü çok kısa. 3-4 günlük bir raf ömrü var. Şu an ihracata gidebilmesi sıkıntılı. Sadece yurt içerisinde harcamaya çalışıyoruz. Ama sadece meyve olarak tüketilmemesi gerekiyor, ilaç olarak kullanılmalı. İlaç olarak 1-2 aylık süreçte kavanozlarda işlendiği zaman gönderilebilir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kudret NarıTarımüretim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz'e hamsi Ege'den gidiyor
Karadeniz'e hamsi Ege'den gidiyor
Müzeye dönüştürdüğü köy evinde ziyaretçilerini ağırlıyor
Müzeye dönüştürdüğü köy evinde ziyaretçilerini ağırlıyor
2 bin 365 metrelik zirveye bu yıl 100 bin kişi çıktı
2 bin 365 metrelik zirveye bu yıl 100 bin kişi çıktı
Malatya'da kayısı, kiraz, elma ve armut ağaçları erken çiçeklendi
Malatya'da kayısı, kiraz, elma ve armut ağaçları erken çiçeklendi
Hakkari'de yılkı atları, dronla görüntülendi
Hakkari'de yılkı atları, dronla görüntülendi
Günde 3 TL kazanarak ailesine destek olan İdlibli Hüseyin'e, yardım yağdı
Günde 3 TL kazanarak ailesine destek olan İdlibli Hüseyin'e, yardım yağdı
Başkent Ankara Meclisi müthiş bir projeye imza atıyor…
Başkent Ankara Meclisi müthiş bir projeye imza atıyor…
 Sonbahar Renginde Bir Avuç Alıç
 Sonbahar Renginde Bir Avuç Alıç
Şehzadelerin güvercini 'Manisa Hünkarisi' tescillendi
Şehzadelerin güvercini 'Manisa Hünkarisi' tescillendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma