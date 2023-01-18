HASAN KUNDAKÇI PAŞA’MIZI EBEDİYETE UĞURLADIK

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TSK’nın ‘Tamburalı Paşa’ olarak bilinen efsane komutanlarından, Kıbrıs’ın unutulmaz kahramanlarından Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, silah arkadaşlarının katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tansiyon düşüklüğü şikâyetiyle geçen pazartesi günü götürüldüğü Kavacık’taki bir özel hastanede kalbinin durması sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı için dün, Üsküdar Selimiye Camisi’nde, öğle namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine 26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil, Emekli Orgeneral İsmail Metin Temel, Emekli Orgeneral Oktar Ataman, Emekli Korgeneral Kemal Yılmaz, Emekli Tuğgeneral Ümit Yılmaz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Kıbrıs Milli Koordinasyon Komitesi Başkanı Yakan Cumalıoğlu, Emekli Albay RUBASAM Başkanı Süheyl Çobanoğlu ile Kundakçı’nın çocukları Gülsen Özbahar ve Figen Fenton, damadı Murat Özbahar, gazetemizi temsilen Haber Müdürümüz M. Kemal Sallı katıldı. Kundakçı, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

SİLAH ARKADAŞLARI NELER DEDİLER

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ:

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele konusunda yetiştirdiği en büyük, en tecrübeli, en bilgili, en dirayetli, en cesaretli komutanlarından birisiydi”

Emeli Tümgeneral Cumhur Evcil:

“Kıbrıs’ın efsane kahramanlarından biriydi. Teröristlerle yaptığı mücadeleler, onun ne kadar vatansever bir asker olduğunu göstermiştir. Allah’tan kendisine rahmet diliyorum.”

Emekli Jandarma Tuğgeneral Ümit Yılmaz:

“Mehmetçikten ayrılmaz. Operasyonlara en önde giderdi” dedi.