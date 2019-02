Hamburger salonundan çok daha ötesi ‘’Burgerbank’’

HAKAN KANBUROĞLU

Geçen gün Beylikdüzü’nde hizmet veren Burgerbank adlı restorana gittim. Her akşam önünden geçerken kalabalık olmasından dolayı bende merak uyandırmıştı. Spordan çıktım ve hamburger yemeye gittim. Restorana adım attığınızda muhteşem bir atmosferle karşılaşıyorsunuz. Sıradan bir hamburger salonu değil. Özhan Hazırlar tarafından mimarisi yapılan restoran yediğiniz hamburgeri değerli kılıyor. Yüzde yüz dana etinden oluşan lezzetli ve bol çeşitli hamburgerlerin yanında bambaşka bir patates yediğiniz zaman da nedense mutluluk hissediyorsunuz. Cips tadında bir patates kızartması daha önce yemediğinizi düşünüyorum. Hele hele el yapımı sosları ketçap bile kullanmayan ben bandıra bandıra yedim. Nişastasız patatesin yanında cam bardaklar eşliğinde sınırsız içecek içebilirsiniz. Burgerbank’ta her şey özenle tasarlanmış, sunumlarda tepsiler paslanmaz çelik tepsi ile yapılıyor ve bebek bakım odasından çocuk oyun alanına kadar her şey mevcut. Restoranda çalan müzikler chillout ve lounge tarzda olunca Beylikdüzü’nde Nişantaşı’nı yaşadığınızı düşünebilirsiniz. Tatlılara da değinmekte fayda var; Burgerbank’ta yiyeceğiniz magnolia damağınızda yer edecek ve sürekli gitme isteği uyandıracak. Önerim; tütsülenmiş peynir ile yapılan Master Burger yedikten sonra, bergamotlu çayı yudumlarken magnolia yemelisiniz.