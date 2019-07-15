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GÜZELLİĞİN TAVAN YAPTIĞI TOPRAKLAR: AYDER YAYLASI

Sevgili dostlar, hepinize kucak dolusu selamlar, merhabalar. Çalışmalarımızı Dr. Murat Ak Seyahat Yazarı isimli Facebook, Instagram ve web sitemizden takip edebilir, aynı isimli youtube kanalımıza abone olabilirsiniz. 

GÜZELLİĞİN TAVAN YAPTIĞI TOPRAKLAR: AYDER YAYLASI

Sevgili dostlar, hepinize kucak dolusu selamlar, merhabalar. Çalışmalarımızı Dr. Murat Ak Seyahat Yazarı isimli Facebook, Instagram ve web sitemizden takip edebilir, aynı isimli youtube kanalımıza abone olabilirsiniz. 

15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:05
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GÜZELLİĞİN TAVAN YAPTIĞI TOPRAKLAR: AYDER YAYLASI

MURAT AK

Can gezikolikler, bugün sizinle şöyle bir Karadeniz havasını, içimize doyasıya çekmeye hazır mıyız? Yeşilin birbirinden güzel tonlarının hakim olduğu, su ve tulum seslerinin birbirine karıştığı o muhteşem destinasyon.. Muhlama mı yesem, çay mı içsem diye düşünüp duracağınız o enfes güzellik, harikulade estetik, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası. Karadeniz’in büyülü havasından etkilenen ve bir türlü vazgeçemeyen doğa aşkı tutkunları haydin artık hep birlikte bu müthiş geziye başlayalım. 

Fotoğraf: Emine COŞKUN

AYDER RİZE İLİMİZİN ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNDE

Sadece yurdumuzun insanları değil, diğer ülkelerinde yurttaşlarını merak içerisinde bırakan Ayder Yaylası, Rize ilindeki Çamlıhemşin ilçesine bağlıdır. Çamlıhemşin merkezine yaklaşık olarak 20 km kadar uzaklıktadır. Yol boyunca sağa sola sapmadan kolaylıkla çıkılabilir. Ayder Yaylası, ladin ve kayın ağaçları ile kaplı bir yayladır ve rakımı yaklaşık 1350 metredir. Yukarı doğru çıkarken eşsiz manzarası ile size eşlik edecek olan Fırtına Deresi sizi adeta büyü altına alacaktır. Köprüleri de Türkiye’nin gösterişli 13 köprüsü arasına girmiştir. Ayder Yaylasına yaz-kış düzenli olarak servis yapan araçlara ulaşılabilir isterseniz de kendinize uygun tur ayarlayabilirsiniz.

 

AYDER’DE YÜKSEKLERE ÇIKTIKÇA ARTAN GÜZELLİKLER

Yola devam ederken dere boyunca rafting yapan, zipline ile karşıya geçen ve insan sapanı ile de havaya uçan insanlar ile kaynar. Derim ki bu bol aksiyonlu deneyimleri yaşamadan gitmeyin. Teleferik ile karşıya geçerken doğanın rüzgarının tenine değdiği anı hissettiğin zaman insan doğanın ve derenin manidar sesine kapılıyor.

 

SAĞLIK VE DOĞA İÇ İÇE

Yöre güzelliğinin yanı sıra Ayder, kaplıcaları ile de ünlüdür. Ayder kaplıcalarındaki su, kokusuz ve berraktır. Bu su kaynağının şifalı olduğu ispatlanmıştır. Kaplıca tesislerinin romatizmal, eklem ağrısı ve bel ağrısı gibi hastalıklarına iyi geldiğinden dolayı tedavi için kullanılır. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 19.04.2005 tarihinde 49 numaralı kaplıca tesisi Sağlık Merkezi yapılmıştır. Hastalıklara şifası ile ünlü kaplıcalar, gitmeye değerdir. 

Fotoğraf: Ahmet Emin SARI

DÖRT MEVSİM AYRI GÜZELLİK 

Yazın gezip görülecek yer olduğu kadar kışında gidilecek yerler arasındadır. Kış aylarında bile turizm alanı olan Ayder, yine insanların odak noktası haline gelmiştir. Kış festivalleriyle kışın bile o soğukta kendini sevdirir. Kışın soğuğunda el ele tutuşup halka olan eğlenceli ve kanı kaynayan insanlarının arasına girince sizde ister istemez bir Karadenizli oluyorsunuz ve kanı deli akan o insanlara sakın şaşırmayın. Kış ayında otomobil şambrelleriyle ve naylonlarla kayanı görünce sizde bir an onlardan biri oluverirsiniz.

GELİN DUVAĞINI ANDIRAN GELİNTÜLÜ ŞELALESİ 

Ayder yolu üzerinde bulunan diğer bir güzellik abidesi olan Gelintülü Şelalesi, görenleri hayran bırakıyor. Şelalenin gürül gürül akan suyu gelin duvağına benzetildiği için bu isim ile anılmaktadır. Şelale yaklaşık olarak 1500 metrelik dik akışla süzülen ve 1320 metre yükseklikte yer alır. Sık ağaçlar arasında bulunan bu güzellik bazen güneş ışıkları ile bazen de sisli bulut havası ile göz alır. Ana kaynağı ise yükseklerde eriyen kar kümelerdir.

DOĞANIN İÇİNDE GİZLİ TARİH: ZİL KALE

Diğer bir güzellik abidesi durağımız olan Zil Kale, Çamlıhemşin’in 15 km güneyinde, fırtına deresinin batı yamaçlarına doğru sarp kayalarının üzerindedir. Sarp kayadan denize olan yüksekliği yaklaşık 750 m, dere yatağından ise 100 m yüksekliğindedir. Zil Kale Türkiye’nin en görkemli 13 kalesi arasından 1’ci sırada emsalsiz manzarası ile yerini alır.

Zil Kale de muhafız binası, şapel ve baş kule olmak üzere önemli üç yapıt bulunur. Kulenin duvarlarındaki hatıl izlerinden ve kiriş deliklerinden dört katlığı olduğu bilinmektedir. Bu destinasyon, tarihi İpek Yolu üzerinde İspir’e ulaşan ve güvenliğin sağlandığı tarihi kalıntıdır. Bu emsalsiz doğa manzarası adeta doğa severlerin buluşma noktası.

YEŞİL VE MAVİNİN BİRLEŞİMİ: AYDER YAYLASI

Yurdumuzun önemli bir güzelliğinin de sonuna geldik. Ülkemizin zenginliğini fark edelim ve sahip çıkalım. Bu muhteşem doğa güzelliği ile karşı karşıya gelin ve bir bardak çay alıp yudumlayın bırakın o duygu sizi dağların sevdası olan dumana götürsün,  gidin daha yükseğe doğru bulun sevdanızı !

Youtube, Facebook, Instagram, Web sitemiz: Dr. Murat Ak Seyahat Yazarı

 

Eda Nur BAKIR

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