GÜNEYİN GÜZEL ŞEHRİ: KİLİS

Son dönemlerde her ne kadar ismini Suriye’den atılan katyuşa mermileriyle duyurmuş olsa da Kilis, binlerce yıllık kadim medeniyeti, birbirinden leziz damak tatları, maneviyat aşıkları için feyiz noktaları, sımsıcak iklimi ve sizi çok eskilere götüren otantik havasıyla görülmeye değer bir Mezopotamya şehri.

AKDENİZ BÖLGESİ’NDE SINIR İLİ

Kilis, sadece ülkemiz ile Suriye arasında değil, aynı zamanda Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi arasında da bir sınır ili. Kilis il merkezi, Akdeniz Bölgesi içerisinde yer alırken, topraklarının bir kısmı ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır.

EFSANELER MEKANI: RAVANDA KALESİ

Kilis il merkezine yaklaşık 25 km. mesafede, Polateli ilçesi Belenözü (Ravandan) köyü sınırları içerisinde bulunan Ravanda Kalesi, Afrin Çayı’nın doğusuna nazır dağın sivri olan yüksek konik tepesi üzerine oyularak inşa edilmiştir. Ravanda Kalesi, her dönem stratejik önemini korumakla beraber özellikle 1097 senesinden itibaren kalenin isminden sıklıkla söz ettirdiği görülmektedir. Kale, 1. haçlı seferine katılan Baudouin de Boulogne ile ününü daha da artırmıştır.

GEÇMİŞİ BUGÜNE TAŞIYAN İZLER: KİLİS EVLERİ

Geçmişi günümüze taşıyan, her biri ayrı bir ustanın elinde bambaşka bir güzelliğe bürünmüş Kilis evlerinde avlu (havuş) mutlaka bulunmaktadır. Kilis evlerinin inşasında kerpiç, taş ve leften (Kilis yöresinde taş ocaklarından çıkarılan kirli beyaz renkli yapı taşı) kullanılmaktadır. Pencerelerin avluya doğru açık olduğu Kilis evlerinde, sosyal yaşam daha çok avluda yaşanmaktadır. Sokak ve caddeye doğru bakan pencerelerin çok az olduğu Kilis evlerini; daha çok avlu, odalar, mutfak ve mağaralar oluşturmaktadır.

KERPİÇ EVLER DAHA ÇOK KIRSAL KESİMDE TAŞ EVLER İSE KENT MERKEZİNDE

Çoğunlukla tek katlı olarak inşa edilen kerpiç evler, kırsal bölgede yaygınken, taş malzeme kullanılarak bir veya iki katlı olarak imar edilen evler ise kent merkezinde yaygın olarak bulunuyor. Kırsal bölgede inşa edilmiş iki katlı ağa evlerine “kantarma” ismi verilmiş. En güzel örneklerden biri Mısırlıoğulları kantarmasıdır. Kilis ev mimarisinin harikulade örnekleri olarak şu anda il kültür ve turizm müdürlüğü binası olarak kullanılan 1924-1925 senelerinde yapıldığı bilinen “Neşet Efendi Konağı” ile Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) olarak kullanılan 1850 senesinde Ermeni asıllı “Toros Ağa” tarafından yaptırılan konak, YOYAV olarak kullanılan Prof. Dr. Alaiddin Yavaşça’nın doğup büyüdüğü ev gösterilebilir. Yine il merkezinde Eski Kaymakam Evi, Müftü Salih Efendi Konağı, Hacı Mehmet Efendi Konağı (1895), Dağlı Ahmet Bey Konağı, Süpürgeci Konağı, Yahya Efendi Konağı (1880 / 1890), Hacı Muhammed Efendi (Akıncı) Konağı (1895), Kulaksız binbaşı Konağı sivil mimari sanata ilgi duyanlar için vazgeçilmez eserler konumundadır.

TARİHE DERİN YOLCULUK: OYLUM HÖYÜK

Kilis il merkezine yaklaşık 7 km. mesafede Oylum ilçesi sınırlarında bulunan Oylum Höyük, sayısız gizemi de bünyesinde barındırıyor. Nitekim Oyluk Höyük’te yerleşmenin, kalkolitik çağdan tunç çağı katmanına kadar uzandığını belgeleyen kerpiç duvarlı yapılar tespit edilmiştir. Höyükte bulunan üç bebek iskeleti ise geç uruk döneminde ölülerin evlerin tabanına gömüldüğü tezini ortaya koymaktadır. Yine yapının temelinde bulunan Orta Tunç Çağı II’ye tarihlenen tunç tanrı ve tanrı çifti heykelcikleri, muhtemelen sözde tanrılar tarafından evlerin korunması için evlerin tabanına yerleştirildiği savını güçlendirmektedir.

ALTIN DEDE TÜRBESİ

Yusuf-i Hemedani Hazretleri olarak bilinen bir gönül dostunun medfun olduğu halk arasında rivayet edilen Altın Dede Türbesi’nin ilginç bir hikayesi de mevcut. Halk arasında anlatılan rivayetlere göre Yusuf-i Hemedani Hazretleri Dergahı’nın hemen yanı başında bulunan kuyudan abdest almak için bakracı eren indirdiğinde su yerine altın dolu bir bakracı çekermiş. Hazret, bakracın içindeki altınlara hiç dokunmadan olduğu gibi tekrar kuyuya indirir tekrar çekermiş. Sonrasında yine altın dolu bakraç ile karşılaşınca ellerini semaya kaldırıp “Ey uluların en ulusu, yücelerin en yücesi olan Rabbim, ben senden altınlar, hazineler değil beni senin rızana kavuşturacak namaz için su istiyorum” diye niyazda bulunmuş. Halk arasında gönül erinin kerametinin dilden dile aktarılması sonucunda hazretin adı, “Altın Dede” olarak anılır olmuş. Türbenin hemen yanı başında su kuyusu bugün de yine aynı yerinde bulunmakta olup altın mı çekersiniz su mu çekersiniz denemesi size kalmış.

SÖĞÜTLÜDERE BİR CAZİBE MERKEZİ

Kilis halkının misafirlerini ağırlamak için özellikle tercih ettiği Söğütlüdere’de Kilis’in tüm yöresel kebap çeşitlerini gölet içerisinde bulunan restoran da bulmak mümkün. Aynı zamanda dinlenme, piknik ve konaklama hizmeti de verilen Söğütlüdere’de büyük bir gölet inşa edilmiş.

AKPINAR KİLİS’İN YAŞAM KAYNAĞI

Akpınar, Kilis için adeta bir yaşam kaynağı. Resul Osman Dağı ile Acar Dağı’nın dik kısımlarının artık düz bir konuma dönüştüğü bir alanda yeryüzü ile buluşan bu muhteşem 5-6 pınar, Gaziantep yolu boyunca uzanan birçok bahçeye, suyuyla adeta hayat vermektedir. Kilis ziyaretinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerin başından gelen Söğütlüdere, İçeribahçe Vadisi’ni cennetten bir görünüme çevirmiş adeta.

KİLİS MEVLEVİHANESİ ANADOLUNUN 32 MEVLEVİHANESİNDEN BİRİ

19. yüzyıl topraklarında cennet Anadolu’muzda 90 tane mevlevihanenin olduğu rivayet ediliyor. Bunlardan sadece 32 tanesi günümüze kadar ulaşabilmiş. İşte bunlardan biri de Kilis Mevlevihanesi. Ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin “Asitane-i Hazreti Mevlana” olarak tanımladığı, Mesnevi öğretisi doğrultusunda derviş yetiştiren önemli bir eğitim kurumu. Kilis Mevlevihanesi’nden günümüze sadece mescit ve semahanesi ulaşabilmiş. Günümüzde cami olarak kullanılan mevlevihaneyi, inanç kültürümüzün zenginliği adına mutlaka Kilis gezi programınıza alın.

KİLİS YORGANCILIKTA DA BİR MARKA

Günümüzde her ne kadar önemini kaybetmiş gibi görünse de yorgancılık, Türk kültüründe, konut yaşamında oldukça önemli bir değer. Yorgancılık sanatının halen daha yaşatıldığı Kilis’te eski çarşı içerisinde el işçiliğiyle hazırlanan yorgan atölyelerine rastlamak mümkün. Kendinize ve sevdiklerinize ipek ve yün yorganların doyumsuz keyfini sürmek üzere hediye alabilirsiniz.

KİLİS TAVASININ EŞSİZ TADINA MUTLAKA BAKIN

Kilis’e gelip de tavanın tadına bakmadan olmaz. Katmer, içli köfte gibi birbirinden leziz damak tatlarını mutfağında barındıran Kilis’te özellikle Kilis tava, baş tacı. Şehir merkezinde Kilis tavasının tadına bakma fırsatı bulabileceğiniz birçok restoran bulmak mümkün.

GÜNEYİN GÜZEL VE OTANTİK ŞEHRİ KİLİS’E YELKEN AÇIN

Sayısız birçok sahabenin medfun bulunduğu Kilis’te Surahbil Bin Hasene Hz.’ni, Muhammet Bedevi Hz.’ni, Salih Ağa Kesteli’ni, Mehmet Paşa Camisi’ni, Tekke Camisi’ni, Tabakhane Camisi’ni, Özbek Camisi’ni, Şeyh Ahmet Camisi’ni, Şeyh Bahaeddin ve Muhammed Sahabeddin Hz.nin türbelerini de ziyaret etmeyi unutmayın...

İnşallah başka bir rotada buluşmak dileğiyle, özgürlüğünüzü alın ve otantik görünümü, birbirinden leziz damak tatları, geçmişi bugüne taşıyan camileri, kaleleri ve yapılarıyla sizleri misafir etmeye hazır olan güneyin şehri Kilis’e yelken açın, hep seyahatte kalın…

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