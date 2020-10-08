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Günde 3 TL kazanarak ailesine destek olan İdlibli Hüseyin'e, yardım yağdı

Suriye’nin İdlib kentinde, naylon toplayarak günlük kazandığı 3 TL ile ailesine ekmek ve domates aldığını söylediği görüntülerle dikkat çeken savaş mağduru Hüseyin'e (8), yardım yağdı. Ailesiyle birlikte kıyafetleri baştan aşağı yenilenen Hüseyin, yaşadıkları çadırdan yeni bir eve yerleştirildi. 2 yıl önce öğrendiği okuma-yazmayı okula gitmediği için unuttuğunu söyleyen minik Hüseyin, okula yazdırıldı.

08 Ekim 2020 Perşembe 15:58
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Günde 3 TL kazanarak ailesine destek olan İdlibli Hüseyin'e, yardım yağdı

SURİYE - Suriyeli gazeteci Halid Abdo ile İdlibli Hüseyin'in arasında geçen diyalog, yürek burktu. Gazeteci Abdo ile sohbetinde, sırtındaki çuvalla gün boyu gezerek naylon topladığını belirten Hüseyin, günde kazandığı 3 TL ile evine ancak ekmek, salatalık ve domates alabildiğini söylemesiyle dikkatleri çekti. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan videoda, İdlibli Hüseyin'in, "3 aydır patates alamadık. Patatesin kilosu 3 TL. Kız kardeşim 6 yaşında. Annem de benim gibi naylon topluyor. Bugün rızıklanamadım. Eğer rızıklanırsam 2 kilo patates alıp Allah için dağıtacağım. Allah bize rızk verir. Okula gitmek istiyorum. 2 yıldır okumayı biliyordum şimdi bilmiyorum. Benim dileğim çocuk arabası almak. Çok aradım ama kimse bana satmıyor. Sabahtan beri birkaç kilo doldurdum omzum yerinden koptu" ifadeleri, hayırseverleri harekete geçirdi.

HÜSEYİN VE AİLESİNE YARDIM YAĞDI

Videoyu izleyen yerli ve yabancı hayırseverler, Hüseyin'e ulaşıp yardım etmek için seferber oldu. Toplanan yardımlar, Suriye'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu aracılığıyla Hüseyin ve ailesine ulaştırıldı. Hüseyin ile kız kardeşine kıyafet ve kırtasiye yardımı yapan ekipler, daha sonra çocukları lunaparka götürüp eğlendirdi. Ayrıca, Hüseyin'in çadırda yaşayan ailesi de, yeni bir eve yerleştirdi. Mutluluğu gözlerinden okunan Hüseyin'e hayır severlerin yardımlarıyla bisiklet de hediye edildi. Ekipler ayrıca, Hüseyin'in patates dileğini de yerine getirerek, kilolarca patates satın alıp Hüseyin aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Hüseyin ve ailesi, hayırseverlere teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Günde 3 TL Kazanarak Ailesine Destek Olan İdlibli HüseyinSuriyeİdlib
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