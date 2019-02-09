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GÜLNAR BELEDİYE BAŞKANI AHMET GÜNEL; BELEDİYE EMİN ELLERDE

GÜLNAR BELEDİYE BAŞKANI AHMET GÜNEL;  “4 DÖNEM BİZE DESTEK VEREN HEMŞERİLERİME TEŞEKKÜR EDERİM”

GÜLNAR BELEDİYE BAŞKANI AHMET GÜNEL; BELEDİYE EMİN ELLERDE

GÜLNAR BELEDİYE BAŞKANI AHMET GÜNEL;  “4 DÖNEM BİZE DESTEK VEREN HEMŞERİLERİME TEŞEKKÜR EDERİM”

09 Şubat 2019 Cumartesi 16:41
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GÜLNAR BELEDİYE BAŞKANI AHMET GÜNEL; BELEDİYE EMİN ELLERDE

EYÜPHAN KURTÇU

MERSİN


Gülnar’da 4 dönemdir Milliyetçi Hareket Partisinden Belediye Başkanı seçilen Ahmet Günel, belediye hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu. Gülnar Belediye Başkanı Günel, 20 yıldır Gülnar halkından aldığımız yetki ile belediyemizde hizmet yapıyoruz.  20 yıllık hizmet süremizce bizlerden desteğini esirgemeyen bütün meclis üyesi arkadaşlarıma ve bizlerden desteğini esirgemeyen Gülnarlı hemşerilerime sonsuz teşekkür ederim dedi. 

BİZLER FEDA DEDİK, KAZANAN GÜLNAR BELEDİYESİ OLDU

Başkan Günel; 2004 yılında ilçeye belediye başkanı seçildiğimizde Gülnar Belediyesinin kurtulması için birilerinin kendisini feda etmesi gerekiyordu. Bu kişi Ahmet Günel oldu. Çünkü bizler, Halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğunu çok iyi biliyorduk. Bu yolda mücadelemizi sürdürdük ve başardık.  Azimli mücadelemizin ardından 2014 seçimlerine girerken trilyonlarca borcun içinde yüzen belediyemizi düzlüğe çıkardık.  Ama maalesef büyükşehir yasası ilçemize bağlanan 4 beldenin yaklaşık 40 milyon borcu bize kaldı. Bu borçlar bize kalırken kapatılan belde belediyelerin bütün menkul ve gayri menkulleri büyükşehire, hazineye ve kurumlara bırakıldı. Bütün personel alacakları yine bizim belediyemize kaldı.  Bizler yine yılmadık ve bütün borçlarımızı tekrar yapılandırdık ve borçlar iller bankasına kesiliyor dedi. 

Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel son olarak, belediyeyi emin ellere bırakıyoruz. Cumhur ittifakı adayımız başkan yardımcım sayın Alpaslan Ünüvar bu işi bizim kaldığımız yerden devam ettirecek. İttifak adayımızın devletimizin de gücünü arkasına alarak inşallah çok daha güzel hizmetler getireceğine inanıyorum. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Günel; 20 yıldır bizlere destek veren bütün hemşerilerime haklarımı helal ediyorum. Onlarında haklarını helal etmelerini istiyorum dedi.

Eyuphan Kurtcu / İstanbul

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 09.02.2019 17:25
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